https://ria.ru/20250420/putin-2012364148.html

Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы - РИА Новости, 20.04.2025

Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

Президент РФ Владимир Путин на Пасху преподнес патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением иконы Владимирской Божией... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:28:00+03:00

2025-04-20T10:28:00+03:00

2025-04-20T10:28:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Пасху преподнес патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением иконы Владимирской Божией Матери. По традиции глава государства, который ночью приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, обменялся с предстоятелем Русской православной церкви пасхальными подарками. Преподнесенное Путиным пасхальное яйцо "Патриаршее" - авторской работы, оно выполнено из фарфора и расписано вручную масляными красками. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. В храме Христа Спасителя в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию. Праздничное богослужение посетил президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html

https://ria.ru/20250419/krashenki-1865349610.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, сергей собянин, русская православная церковь, пасха