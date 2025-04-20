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Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы - РИА Новости, 20.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:28 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/putin-2012364148.html
Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы
Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы - РИА Новости, 20.04.2025
Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы
Президент РФ Владимир Путин на Пасху преподнес патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением иконы Владимирской Божией... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T10:28:00+03:00
2025-04-20T10:28:00+03:00
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русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Пасху преподнес патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением иконы Владимирской Божией Матери. По традиции глава государства, который ночью приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, обменялся с предстоятелем Русской православной церкви пасхальными подарками. Преподнесенное Путиным пасхальное яйцо "Патриаршее" - авторской работы, оно выполнено из фарфора и расписано вручную масляными красками. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. В храме Христа Спасителя в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию. Праздничное богослужение посетил президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html
https://ria.ru/20250419/krashenki-1865349610.html
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин, русская православная церковь, пасха
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Русская православная церковь, Пасха
Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

Путин на Пасху преподнес патриарху яйцо с изображением иконы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Пасху преподнес патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением иконы Владимирской Божией Матери.
По традиции глава государства, который ночью приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, обменялся с предстоятелем Русской православной церкви пасхальными подарками.
Празднование Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
День святой Пасхи
00:34
Преподнесенное Путиным пасхальное яйцо "Патриаршее" - авторской работы, оно выполнено из фарфора и расписано вручную масляными красками.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. В храме Христа Спасителя в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию. Праздничное богослужение посетил президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Покрасить яйца в вине - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция
Вчера, 16:06
 
РелигияРоссияМоскваВладимир ПутинСергей СобянинРусская православная церковьПасха
 
 
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