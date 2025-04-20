https://ria.ru/20250420/putin-2012364148.html
Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы
Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы - РИА Новости, 20.04.2025
Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы
Президент РФ Владимир Путин на Пасху преподнес патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением иконы Владимирской Божией... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T10:28:00+03:00
2025-04-20T10:28:00+03:00
2025-04-20T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Пасху преподнес патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением иконы Владимирской Божией Матери. По традиции глава государства, который ночью приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, обменялся с предстоятелем Русской православной церкви пасхальными подарками. Преподнесенное Путиным пасхальное яйцо "Патриаршее" - авторской работы, оно выполнено из фарфора и расписано вручную масляными красками. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. В храме Христа Спасителя в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию. Праздничное богослужение посетил президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин, русская православная церковь, пасха
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Русская православная церковь, Пасха
Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы
Путин на Пасху преподнес патриарху яйцо с изображением иконы