https://ria.ru/20250420/putin-2012356412.html

Путин отметил патриотическую деятельность религиозных организаций

Путин отметил патриотическую деятельность религиозных организаций - РИА Новости, 20.04.2025

Путин отметил патриотическую деятельность религиозных организаций

Усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, заслуживают самого искреннего признания, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:27:00+03:00

2025-04-20T09:27:00+03:00

2025-04-20T09:27:00+03:00

религия

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

пасха

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, заслуживают самого искреннего признания, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении верующих с праздником Пасхи."Конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", - отмечается в поздравлении президента, текст опубликован на сайте Кремля.Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.

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Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, сергей собянин, пасха