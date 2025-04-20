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Путин отметил патриотическую деятельность религиозных организаций - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
09:27 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/putin-2012356412.html
Путин отметил патриотическую деятельность религиозных организаций
Путин отметил патриотическую деятельность религиозных организаций - РИА Новости, 20.04.2025
Путин отметил патриотическую деятельность религиозных организаций
Усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, заслуживают самого искреннего признания, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:27:00+03:00
2025-04-20T09:27:00+03:00
религия
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, заслуживают самого искреннего признания, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении верующих с праздником Пасхи."Конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", - отмечается в поздравлении президента, текст опубликован на сайте Кремля.Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин, пасха
Религия, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Пасха
Путин отметил патриотическую деятельность религиозных организаций

Путин отметил усилия религиозных организаций по поддержке защитников Отечества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, заслуживают самого искреннего признания, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении верующих с праздником Пасхи.
"Конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", - отмечается в поздравлении президента, текст опубликован на сайте Кремля.
Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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