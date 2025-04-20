Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:15 20.04.2025 (обновлено: 09:30 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/putin-2012355648.html
Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ
Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ - РИА Новости, 20.04.2025
Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ
Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Пасхой отметил, что Русская православная церковь продолжает многовековые традиции... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:15:00+03:00
2025-04-20T09:30:00+03:00
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012333458_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_a5320a0ce1271661d9ac00fa8c31388a.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Пасхой отметил, что Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения и помогает людям обрести веру под предстоятельством патриарха, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением... Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи. И конечно, особо отмечу Ваш созидательный вклад в развитие плодотворного соработничества государства и Русской православной церкви, в поддержку защитников Отечества и их близких", - говорится в сообщении.Также глава государства отметил, что пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки.В конце Путин пожелал здоровья и успехов "в неустанном труде на благо нашего народа".
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/14/2012333458_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_fc19f37ffd52a170913e3f725cb32a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ

Путин: РПЦ под предстоятельством патриарха Кирилла помогает обрести людям веру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Пасхой отметил, что Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения и помогает людям обрести веру под предстоятельством патриарха, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением... Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи. И конечно, особо отмечу Ваш созидательный вклад в развитие плодотворного соработничества государства и Русской православной церкви, в поддержку защитников Отечества и их близких", - говорится в сообщении.
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин
03:23
Также глава государства отметил, что пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки.
В конце Путин пожелал здоровья и успехов "в неустанном труде на благо нашего народа".
Празднование Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
День святой Пасхи
00:34
 
РелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала