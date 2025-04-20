Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ
Путин: РПЦ под предстоятельством патриарха Кирилла помогает обрести людям веру
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Пасхой отметил, что Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения и помогает людям обрести веру под предстоятельством патриарха, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением... Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи. И конечно, особо отмечу Ваш созидательный вклад в развитие плодотворного соработничества государства и Русской православной церкви, в поддержку защитников Отечества и их близких", - говорится в сообщении.
Также глава государства отметил, что пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки.
В конце Путин пожелал здоровья и успехов "в неустанном труде на благо нашего народа".
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