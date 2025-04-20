https://ria.ru/20250420/putin-2012355648.html

Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ

Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ - РИА Новости, 20.04.2025

Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество государства и РПЦ

Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Пасхой отметил, что Русская православная церковь продолжает многовековые традиции... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:15:00+03:00

2025-04-20T09:15:00+03:00

2025-04-20T09:30:00+03:00

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Кириллу с Пасхой отметил, что Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения и помогает людям обрести веру под предстоятельством патриарха, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением... Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи. И конечно, особо отмечу Ваш созидательный вклад в развитие плодотворного соработничества государства и Русской православной церкви, в поддержку защитников Отечества и их близких", - говорится в сообщении.Также глава государства отметил, что пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки.В конце Путин пожелал здоровья и успехов "в неустанном труде на благо нашего народа".

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)