https://ria.ru/20250420/pushkov-2012381947.html

Пушков сделал мрачный прогноз для Европы из-за Украины

Пушков сделал мрачный прогноз для Европы из-за Украины - РИА Новости, 20.04.2025

Пушков сделал мрачный прогноз для Европы из-за Украины

Вступление Украины в Европейский союз может привести к краху организации, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:13:00+03:00

2025-04-20T14:13:00+03:00

2025-04-20T15:48:00+03:00

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венгрия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз может привести к краху организации, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Украинская авантюра может вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца", — предупредил Пушков.По словам сенатора, раскол и перенапряжение сил, которыми чреват прием Украины, могут в итоге стать губительными для блока стран Европы.Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан 15 апреля заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в 2,5 триллиона евро, что в 12 раз превышает общий бюджет Евросоюза на 2025 год.

https://ria.ru/20250419/ukraina-2012277087.html

https://ria.ru/20250419/zapad-2012269579.html

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в мире, европа, украина, алексей пушков, венгрия, евросоюз