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Пушков сделал мрачный прогноз для Европы из-за Украины - РИА Новости, 20.04.2025
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14:13 20.04.2025 (обновлено: 15:48 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/pushkov-2012381947.html
Пушков сделал мрачный прогноз для Европы из-за Украины
Пушков сделал мрачный прогноз для Европы из-за Украины - РИА Новости, 20.04.2025
Пушков сделал мрачный прогноз для Европы из-за Украины
Вступление Украины в Европейский союз может привести к краху организации, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:13:00+03:00
2025-04-20T15:48:00+03:00
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венгрия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз может привести к краху организации, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.&quot;Украинская авантюра может вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца&quot;, — предупредил Пушков.По словам сенатора, раскол и перенапряжение сил, которыми чреват прием Украины, могут в итоге стать губительными для блока стран Европы.Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан 15 апреля заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в 2,5 триллиона евро, что в 12 раз превышает общий бюджет Евросоюза на 2025 год.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012277087.html
https://ria.ru/20250419/zapad-2012269579.html
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в мире, европа, украина, алексей пушков, венгрия, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Алексей Пушков, Венгрия, Евросоюз
Пушков сделал мрачный прогноз для Европы из-за Украины

Пушков: вступление Украины в ЕС может привести к краху союза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вступление Украины в Европейский союз может привести к краху организации, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«

"Украинская авантюра может вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца", — предупредил Пушков.

Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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По словам сенатора, раскол и перенапряжение сил, которыми чреват прием Украины, могут в итоге стать губительными для блока стран Европы.
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан 15 апреля заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется сообществу в 2,5 триллиона евро, что в 12 раз превышает общий бюджет Евросоюза на 2025 год.
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В миреЕвропаУкраинаАлексей ПушковВенгрияЕвросоюз
 
 
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