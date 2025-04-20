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Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
09:02 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/pushilin-2012354926.html
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поздравил жителей региона с Пасхой, назвав ее торжеством любви над ненавистью. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:02:00+03:00
2025-04-20T09:02:00+03:00
религия
донецкая народная республика
денис пушилин
пасха
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поздравил жителей региона с Пасхой, назвав ее торжеством любви над ненавистью. "От всей души поздравляю православных жителей Донецкой Народной Республики с главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением! Пасха - это время надежды, прилива сил и духовного обновления. Это торжество победы жизни над смертью и любви над ненавистью", - говорится в сообщении Пушилина.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, пасха
Религия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Пасха
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой

Глава ДНР Пушилин назвал Пасху торжеством любви над ненавистью

© Фото : Владимир ЯкимовКулич и пасхальные яйца.
Кулич и пасхальные яйца. - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Владимир Якимов
Кулич и пасхальные яйца.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поздравил жителей региона с Пасхой, назвав ее торжеством любви над ненавистью.
"От всей души поздравляю православных жителей Донецкой Народной Республики с главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением! Пасха - это время надежды, прилива сил и духовного обновления. Это торжество победы жизни над смертью и любви над ненавистью", - говорится в сообщении Пушилина.
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РелигияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПасха
 
 
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