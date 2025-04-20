https://ria.ru/20250420/pushilin-2012354926.html

Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой

Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поздравил жителей региона с Пасхой, назвав ее торжеством любви над ненавистью. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:02:00+03:00

2025-04-20T09:02:00+03:00

2025-04-20T09:02:00+03:00

религия

донецкая народная республика

денис пушилин

пасха

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поздравил жителей региона с Пасхой, назвав ее торжеством любви над ненавистью. "От всей души поздравляю православных жителей Донецкой Народной Республики с главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением! Пасха - это время надежды, прилива сил и духовного обновления. Это торжество победы жизни над смертью и любви над ненавистью", - говорится в сообщении Пушилина.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, денис пушилин, пасха