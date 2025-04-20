https://ria.ru/20250420/pushilin-2012354926.html
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поздравил жителей региона с Пасхой, назвав ее торжеством любви над ненавистью. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:02:00+03:00
2025-04-20T09:02:00+03:00
2025-04-20T09:02:00+03:00
религия
донецкая народная республика
денис пушилин
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49746/32/497463269_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_239a07e2ffe386093c5e728ef1c45c75.jpg
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поздравил жителей региона с Пасхой, назвав ее торжеством любви над ненавистью. "От всей души поздравляю православных жителей Донецкой Народной Республики с главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением! Пасха - это время надежды, прилива сил и духовного обновления. Это торжество победы жизни над смертью и любви над ненавистью", - говорится в сообщении Пушилина.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49746/32/497463269_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_ce4d16c235c77dc4e9f5242337ee4bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, пасха
Религия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Пасха
Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой
Глава ДНР Пушилин назвал Пасху торжеством любви над ненавистью