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"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане - РИА Новости, 20.04.2025
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04:41 20.04.2025 (обновлено: 07:22 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/protivoves-2012343166.html
"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане
"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане - РИА Новости, 20.04.2025
"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане
Главный союзник США на Тихом Океане — Япония — может стать и главным изъяном в региональной обороне Штатов, пишет National Interest. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T04:41:00+03:00
2025-04-20T07:22:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный союзник США на Тихом Океане — Япония — может стать и главным изъяном в региональной обороне Штатов, пишет National Interest."Япония стала главным азиатским союзником Соединенных Штатов, обладающим мощным военно-морским сдерживанием и противовесом Китаю. К сожалению, Япония имеет печально известную репутацию шпионского рая. Правительство не может охранять военную тайну и поэтому руководит средой, в которой иностранные агенты действуют относительно свободно &lt;…&gt; Это проистекает из отсутствия строгого закона о борьбе со шпионажем, в то время как существующие правоохранительные органы неохотно вводят строгий контроль и наблюдение", — говорится в статье.Там также отмечается, что в случае конфликта США и Китая из-за Тайваня, Япония станет уязвимым местом в американской обороноспособности. Кроме того, утверждается, что уязвимость разведки в стране восходящего солнца — это не только японская проблема, но и проблема альянса, которая подрывает безопасность Соединенных Штатов, а также Индо-Тихоокеанского региона в целом."Продолжающиеся операции иностранной разведки в Японии и отсутствие существенных последствий свидетельствуют о серьезной необходимости реформ и создания всеобъемлющей правовой структуры для защиты японских государственных секретов. Это еще больше усугубляется тем фактом, что в японских государственных учреждениях и частных корпорациях, работающих с государственными секретами, не проводится подготовка специалистов по контрразведке и безопасности", — указано в тексте.В конце марта Япония и США на встрече министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море.
https://ria.ru/20250418/ministr-2011964315.html
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в мире, япония, китай, сша
В мире, Япония, Китай, США
"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане

National Interest: Япония может стать слабым звеном в обороне США

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на ночной Токио
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный союзник США на Тихом Океане — Япония — может стать и главным изъяном в региональной обороне Штатов, пишет National Interest.
"Япония стала главным азиатским союзником Соединенных Штатов, обладающим мощным военно-морским сдерживанием и противовесом Китаю. К сожалению, Япония имеет печально известную репутацию шпионского рая. Правительство не может охранять военную тайну и поэтому руководит средой, в которой иностранные агенты действуют относительно свободно <…> Это проистекает из отсутствия строгого закона о борьбе со шпионажем, в то время как существующие правоохранительные органы неохотно вводят строгий контроль и наблюдение", — говорится в статье.
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Там также отмечается, что в случае конфликта США и Китая из-за Тайваня, Япония станет уязвимым местом в американской обороноспособности. Кроме того, утверждается, что уязвимость разведки в стране восходящего солнца — это не только японская проблема, но и проблема альянса, которая подрывает безопасность Соединенных Штатов, а также Индо-Тихоокеанского региона в целом.
"Продолжающиеся операции иностранной разведки в Японии и отсутствие существенных последствий свидетельствуют о серьезной необходимости реформ и создания всеобъемлющей правовой структуры для защиты японских государственных секретов. Это еще больше усугубляется тем фактом, что в японских государственных учреждениях и частных корпорациях, работающих с государственными секретами, не проводится подготовка специалистов по контрразведке и безопасности", — указано в тексте.
В конце марта Япония и США на встрече министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море.
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