"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане
National Interest: Япония может стать слабым звеном в обороне США
Вид на ночной Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный союзник США на Тихом Океане — Япония — может стать и главным изъяном в региональной обороне Штатов, пишет National Interest.
"Япония стала главным азиатским союзником Соединенных Штатов, обладающим мощным военно-морским сдерживанием и противовесом Китаю. К сожалению, Япония имеет печально известную репутацию шпионского рая. Правительство не может охранять военную тайну и поэтому руководит средой, в которой иностранные агенты действуют относительно свободно <…> Это проистекает из отсутствия строгого закона о борьбе со шпионажем, в то время как существующие правоохранительные органы неохотно вводят строгий контроль и наблюдение", — говорится в статье.
Министр обороны Японии рассказал о тратах на военные базы США
18 апреля, 08:58
Там также отмечается, что в случае конфликта США и Китая из-за Тайваня, Япония станет уязвимым местом в американской обороноспособности. Кроме того, утверждается, что уязвимость разведки в стране восходящего солнца — это не только японская проблема, но и проблема альянса, которая подрывает безопасность Соединенных Штатов, а также Индо-Тихоокеанского региона в целом.
"Продолжающиеся операции иностранной разведки в Японии и отсутствие существенных последствий свидетельствуют о серьезной необходимости реформ и создания всеобъемлющей правовой структуры для защиты японских государственных секретов. Это еще больше усугубляется тем фактом, что в японских государственных учреждениях и частных корпорациях, работающих с государственными секретами, не проводится подготовка специалистов по контрразведке и безопасности", — указано в тексте.
В конце марта Япония и США на встрече министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море.
США перебросили бомбардировщики на авиабазу в Японии
16 апреля, 10:35