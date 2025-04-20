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"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане

"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане - РИА Новости, 20.04.2025

"Мощный противовес": на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане

Главный союзник США на Тихом Океане — Япония — может стать и главным изъяном в региональной обороне Штатов, пишет National Interest. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T04:41:00+03:00

2025-04-20T04:41:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный союзник США на Тихом Океане — Япония — может стать и главным изъяном в региональной обороне Штатов, пишет National Interest."Япония стала главным азиатским союзником Соединенных Штатов, обладающим мощным военно-морским сдерживанием и противовесом Китаю. К сожалению, Япония имеет печально известную репутацию шпионского рая. Правительство не может охранять военную тайну и поэтому руководит средой, в которой иностранные агенты действуют относительно свободно <…> Это проистекает из отсутствия строгого закона о борьбе со шпионажем, в то время как существующие правоохранительные органы неохотно вводят строгий контроль и наблюдение", — говорится в статье.Там также отмечается, что в случае конфликта США и Китая из-за Тайваня, Япония станет уязвимым местом в американской обороноспособности. Кроме того, утверждается, что уязвимость разведки в стране восходящего солнца — это не только японская проблема, но и проблема альянса, которая подрывает безопасность Соединенных Штатов, а также Индо-Тихоокеанского региона в целом."Продолжающиеся операции иностранной разведки в Японии и отсутствие существенных последствий свидетельствуют о серьезной необходимости реформ и создания всеобъемлющей правовой структуры для защиты японских государственных секретов. Это еще больше усугубляется тем фактом, что в японских государственных учреждениях и частных корпорациях, работающих с государственными секретами, не проводится подготовка специалистов по контрразведке и безопасности", — указано в тексте.В конце марта Япония и США на встрече министров обороны подтвердили намерение активно взаимодействовать с целью укрепления оборонных и сдерживающих возможностей, а также повышения присутствия в юго-западной части японского архипелага в условиях активизации военной деятельности Китая в Восточно-китайском море.

https://ria.ru/20250418/ministr-2011964315.html

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