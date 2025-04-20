https://ria.ru/20250420/prokuratura-2012421065.html
На трассе в Нижегородской области водитель врезался в остановку
На трассе в Нижегородской области водитель врезался в остановку - РИА Новости, 20.04.2025
На трассе в Нижегородской области водитель врезался в остановку
Автомобиль врезался в остановку в Нижегородской области, несколько находившихся в машине людей, в том числе дети, получили травмы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T22:16:00+03:00
2025-04-20T22:16:00+03:00
2025-04-20T22:16:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Автомобиль врезался в остановку в Нижегородской области, несколько находившихся в машине людей, в том числе дети, получили травмы, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. ДТП произошло днём в воскресенье на трассе Сосновское - Мухтолово. "Водитель автомобиля марки Lada, не справившись с управлением, совершил наезд на павильон остановки общественного транспорта. В результате ДТП пассажиры авто, в том числе несовершеннолетние, получили травмы", - сообщили агентству в прокуратуре региона. В ведомстве не назвали число пострадавших, но региональное следственное управление СК РФ со ссылкой на местные СМИ сообщает о том, что травмы получили женщина и двое детей, ехавших в машине. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
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происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
На трассе в Нижегородской области водитель врезался в остановку
Водитель на Нижегородской трассе въехал в остановку, трое пострадали