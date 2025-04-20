https://ria.ru/20250420/proisshestviya-2012346761.html
В Москве умер обвиняемый в изнасиловании пассажирки таксист
В Москве умер обвиняемый в изнасиловании пассажирки таксист - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве умер обвиняемый в изнасиловании пассажирки таксист
Водитель такси, обвиняемый в изнасиловании пассажирки в салоне авто на юго-западе Москвы, скончался в больнице, куда был госпитализирован из следственного... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:37:00+03:00
2025-04-20T06:37:00+03:00
2025-04-20T06:37:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Водитель такси, обвиняемый в изнасиловании пассажирки в салоне авто на юго-западе Москвы, скончался в больнице, куда был госпитализирован из следственного изолятора, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В сентябре 2024 года в Москве задержали водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки в салоне авто на юго-западе Москвы. По данным следствия, 1 сентября 2024 года обвиняемый изнасиловал пассажирку в салоне автомобиля, припаркованного на улице Знаменские Садки. После задержания фигурант был помещен под стражу. Как рассказал собеседник агентства, арестованный Хусанбай Туйчиев был госпитализирован из следственного изолятора в одну из московских больниц. "Утром 24 марта он скончался. Сейчас по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве умер обвиняемый в изнасиловании пассажирки таксист
Таксист, обвиняемый в изнасиловании, умер в больнице, куда его доставили из СИЗО