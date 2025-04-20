https://ria.ru/20250420/prikhodko-2012401812.html

Два человека пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Два человека пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.04.2025

Два человека пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Число жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:42:00+03:00

2025-04-20T17:42:00+03:00

2025-04-20T17:42:00+03:00

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Число жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в воскресенье, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, ВСУ трижды обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Также украинские войска атаковали Горловку при помощи БПЛА. Приходько сообщал об одном мирном жителе, пострадавшем в результате обстрелов. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - сообщил мэр. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250420/tsentr-2012371714.html

https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html

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