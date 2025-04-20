"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны
Политик Шапа: власти Молдавии обвиняют Россию во всех проблемах в стране
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кишинев обвиняет Москву во всех бедах при каждом удобном случае, заявила молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии "Шанс" в мэры города Бельцы Виктория Шапа в интервью блогеру Марио Науфалу в соцсети X.
"Люди спрашивают у нее (президента Молдавии Майи Санду. — Прим. ред.): почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг", — сказала она.
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Кроме того, политик отмечает, что нынешний президент республики прекрасно понимала, что на выборах 2024 года ей не победить, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в России. По ее словам, более полумиллиона из них имели возможность проголосовать только на двух избирательных участках, которые максимум смогли бы принять только 20 тысяч человек.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против нескольких оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Правящая партия также предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь из-за статуса самоуправляемой части Русской православной церкви.