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"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны - РИА Новости, 20.04.2025
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03:08 20.04.2025 (обновлено: 07:20 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html
"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны
"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны - РИА Новости, 20.04.2025
"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны
Кишинев обвиняет Москву во всех бедах при каждом удобном случае, заявила молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии "Шанс" в мэры города... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:08:00+03:00
2025-04-20T07:20:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кишинев обвиняет Москву во всех бедах при каждом удобном случае, заявила молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии "Шанс" в мэры города Бельцы Виктория Шапа в интервью блогеру Марио Науфалу в соцсети X."Люди спрашивают у нее (президента Молдавии Майи Санду. — Прим. ред.): почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг", — сказала она.Кроме того, политик отмечает, что нынешний президент республики прекрасно понимала, что на выборах 2024 года ей не победить, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в России. По ее словам, более полумиллиона из них имели возможность проголосовать только на двух избирательных участках, которые максимум смогли бы принять только 20 тысяч человек.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против нескольких оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Правящая партия также предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь из-за статуса самоуправляемой части Русской православной церкви.
https://ria.ru/20250418/ekspert-2012195907.html
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молдавия, россия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, русская православная церковь
Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Русская православная церковь
"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны

Политик Шапа: власти Молдавии обвиняют Россию во всех проблемах в стране

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кишинев обвиняет Москву во всех бедах при каждом удобном случае, заявила молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии "Шанс" в мэры города Бельцы Виктория Шапа в интервью блогеру Марио Науфалу в соцсети X.
"Люди спрашивают у нее (президента Молдавии Майи Санду. — Прим. ред.): почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг", — сказала она.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Молдавия стремится превратиться в "анти-Россию", считает эксперт
18 апреля, 20:52
Кроме того, политик отмечает, что нынешний президент республики прекрасно понимала, что на выборах 2024 года ей не победить, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в России. По ее словам, более полумиллиона из них имели возможность проголосовать только на двух избирательных участках, которые максимум смогли бы принять только 20 тысяч человек.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против нескольких оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Правящая партия также предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь из-за статуса самоуправляемой части Русской православной церкви.
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МолдавияРоссияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулРусская православная церковь
 
 
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