https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html

"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны

"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны - РИА Новости, 20.04.2025

"Россия — враг": в Молдавии назвали главную причину бедности страны

Кишинев обвиняет Москву во всех бедах при каждом удобном случае, заявила молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии "Шанс" в мэры города... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T03:08:00+03:00

2025-04-20T03:08:00+03:00

2025-04-20T07:20:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

майя санду

евгения гуцул

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кишинев обвиняет Москву во всех бедах при каждом удобном случае, заявила молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии "Шанс" в мэры города Бельцы Виктория Шапа в интервью блогеру Марио Науфалу в соцсети X."Люди спрашивают у нее (президента Молдавии Майи Санду. — Прим. ред.): почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг", — сказала она.Кроме того, политик отмечает, что нынешний президент республики прекрасно понимала, что на выборах 2024 года ей не победить, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в России. По ее словам, более полумиллиона из них имели возможность проголосовать только на двух избирательных участках, которые максимум смогли бы принять только 20 тысяч человек.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против нескольких оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Правящая партия также предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь из-за статуса самоуправляемой части Русской православной церкви.

https://ria.ru/20250418/ekspert-2012195907.html

https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011971032.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, россия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, русская православная церковь