https://ria.ru/20250420/prestuplenie-2012346613.html

В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными

В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 20.04.2025

В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными

Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:35:00+03:00

2025-04-20T06:35:00+03:00

2025-04-20T06:35:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года. Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009719818.html

россия

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия