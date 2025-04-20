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В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 20.04.2025
В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:35:00+03:00
2025-04-20T06:35:00+03:00
2025-04-20T06:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года. Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009719818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
За 2024 год 14 человек получили реальный срок за жестокое обращение с животными
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года.
Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.