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В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 20.04.2025
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06:35 20.04.2025
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В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 20.04.2025
В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными
Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:35:00+03:00
2025-04-20T06:35:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года. Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.
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Дарья Буймова
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общество, россия
Общество, Россия
В России за год почти 200 человек осудили за жестокое обращение с животными

За 2024 год 14 человек получили реальный срок за жестокое обращение с животными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские суды за 2024 год осудили почти 200 человек за жестокое обращение с животными, согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе департамента, женщин среди осужденных не было. Суды отправили в колонии 14 осужденных, 21 получил условный срок. Как правило, суды назначали небольшие сроки - один-два года.
Также суды по этой статье часто назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных
7 апреля, 01:08
 
ОбществоРоссия
 
 
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