https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012346426.html
Экс-депутат от АдГ заявила о преследовании православия
Экс-депутат от АдГ заявила о преследовании православия - РИА Новости, 20.04.2025
Экс-депутат от АдГ заявила о преследовании православия
Экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен рассказала РИА Новости, что преследование православия набирает колоссальный РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:31:00+03:00
2025-04-20T06:31:00+03:00
2025-04-20T06:31:00+03:00
религия
гамбург (город)
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен рассказала РИА Новости, что преследование православия набирает колоссальный и агрессивный оборот по всему миру. "Преследование православия, к сожалению, по всему миру набирает не просто колоссальный, но и очень агрессивный оборот. Если мы посмотрим на те храмы, которые работают сейчас в Германии под особым напряжением. Я это вижу по настоятелю своего храма в Гамбурге, я это вижу по настоятелям, с которыми я общаюсь. Очень часто они обращаются ко мне за советом, что им делать: оставаться ждать, уезжать или увозить детей", - сказала Петерсен. По ее словам, настоятели православных храмов сталкиваются с преследованием со стороны властей. "Они сталкиваются не просто с каким-то осуждением, а с преследованием со стороны властей. У них начинают перепроверять старую документацию, которая, например, должна храниться 25 лет, и вот они ее за последние 24 года и 11 месяцев проверяют, чтобы найти какой-то документ, который был не сохранен", - отметила экс-депутат от АдГ. Еще одним элементом давления она назвала попытки нанести физический вред как храмам, так и его священнослужителям и прихожанам со стороны приезжих беженцев из Украины. "Конечно же это и очень негативное отношение со стороны как местных жителей, так и приезжих, особенно новых беженцев из Украины, которые пытаются нанести материальный ущерб как храму, так и прихожанам и священнослужителям. Относительно недавно в Гамбурге было такое нападение, когда в храм забросили пиротехнику, от чего вылетело несколько окон", - добавила она. Одним из последних случаев преследования христиан стали действия молдавских властей против представителя Молдавской православной церкви архиепископа Маркелла. Его фактически не пустили в Иерусалим на церемонию схождения Благодатного огня, подвергнув тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь.
https://ria.ru/20250328/monastyr-2007852275.html
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гамбург (город), украина, германия, в мире, религия
Религия, Гамбург (город), Украина, Германия, В мире, Религия
Экс-депутат от АдГ заявила о преследовании православия
Петерсен: преследование православия набирает колоссальный оборот по всему миру
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Экс-депутат гамбургского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен рассказала РИА Новости, что преследование православия набирает колоссальный и агрессивный оборот по всему миру.
"Преследование православия, к сожалению, по всему миру набирает не просто колоссальный, но и очень агрессивный оборот. Если мы посмотрим на те храмы, которые работают сейчас в Германии под особым напряжением. Я это вижу по настоятелю своего храма в Гамбурге, я это вижу по настоятелям, с которыми я общаюсь. Очень часто они обращаются ко мне за советом, что им делать: оставаться ждать, уезжать или увозить детей", - сказала Петерсен.
По ее словам, настоятели православных храмов сталкиваются с преследованием со стороны властей.
"Они сталкиваются не просто с каким-то осуждением, а с преследованием со стороны властей. У них начинают перепроверять старую документацию, которая, например, должна храниться 25 лет, и вот они ее за последние 24 года и 11 месяцев проверяют, чтобы найти какой-то документ, который был не сохранен", - отметила экс-депутат от АдГ.
Еще одним элементом давления она назвала попытки нанести физический вред как храмам, так и его священнослужителям и прихожанам со стороны приезжих беженцев из Украины.
"Конечно же это и очень негативное отношение со стороны как местных жителей, так и приезжих, особенно новых беженцев из Украины, которые пытаются нанести материальный ущерб как храму, так и прихожанам и священнослужителям. Относительно недавно в Гамбурге было такое нападение, когда в храм забросили пиротехнику, от чего вылетело несколько окон", - добавила она.
Одним из последних случаев преследования христиан стали действия молдавских властей против представителя Молдавской православной церкви архиепископа Маркелла. Его фактически не пустили в Иерусалим на церемонию схождения Благодатного огня, подвергнув тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь.