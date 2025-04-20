https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин

Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин - РИА Новости, 20.04.2025

Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин

Стоит выучить наизусть некоторые пасхальные песнопения, чтобы подпевать в храме во время богослужений в день Воскресения Христова и всей первой – Светлой –... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T03:23:00+03:00

2025-04-20T03:23:00+03:00

2025-04-20T03:23:00+03:00

религия

иисус христос

русская православная церковь

пасха

религиозные праздники

религия

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Стоит выучить наизусть некоторые пасхальные песнопения, чтобы подпевать в храме во время богослужений в день Воскресения Христова и всей первой – Светлой – недели после Пасхи, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа. "Пасхальное праздничное богослужение – певческое, с максимально мажорным, громогласным, торжественным пением. И оно не ограничивается ночью Пасхи, его проводят утром 20 апреля и, с некоторыми коррективами, в течение всей Светлой недели. Поэтому хорошо бы знать наизусть или напомнить себе основные пасхальные песнопения - это тот случай, когда уместно и правильно подпевать в храме. Например, тропарь Пасхи определённо каждый православный должен знать наизусть. Также стоит заучить стихиры Пасхи и песнопение "Воскресение Христово видевше", - сказал священник. Он добавил, что всю Светлую неделю до субботы богослужения будут совершаться "пусть в несколько меньшей мере эмоционального подъёма и великолепия", но в таком же богослужебно-уставном порядке, то есть с пением, многократным повторением тропаря Пасхи и других песнопений. "Всем имеющим возможность я бы посоветовал стараться посетить эти богослужения, чтобы напитать свою душу пасхальной радостью на все последующие дни года", - заключил собеседник агентства. Воскресение Христово "По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

https://ria.ru/20250420/paskha-2012329280.html

https://ria.ru/20250416/paskha-2011593396.html

https://ria.ru/20250419/krashenki-1856777187.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иисус христос, русская православная церковь, пасха, религиозные праздники, религия