https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин
Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин - РИА Новости, 20.04.2025
Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин
Стоит выучить наизусть некоторые пасхальные песнопения, чтобы подпевать в храме во время богослужений в день Воскресения Христова и всей первой – Светлой –... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:23:00+03:00
2025-04-20T03:23:00+03:00
2025-04-20T03:23:00+03:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
пасха
религиозные праздники
религия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Стоит выучить наизусть некоторые пасхальные песнопения, чтобы подпевать в храме во время богослужений в день Воскресения Христова и всей первой – Светлой – недели после Пасхи, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа. "Пасхальное праздничное богослужение – певческое, с максимально мажорным, громогласным, торжественным пением. И оно не ограничивается ночью Пасхи, его проводят утром 20 апреля и, с некоторыми коррективами, в течение всей Светлой недели. Поэтому хорошо бы знать наизусть или напомнить себе основные пасхальные песнопения - это тот случай, когда уместно и правильно подпевать в храме. Например, тропарь Пасхи определённо каждый православный должен знать наизусть. Также стоит заучить стихиры Пасхи и песнопение "Воскресение Христово видевше", - сказал священник. Он добавил, что всю Светлую неделю до субботы богослужения будут совершаться "пусть в несколько меньшей мере эмоционального подъёма и великолепия", но в таком же богослужебно-уставном порядке, то есть с пением, многократным повторением тропаря Пасхи и других песнопений. "Всем имеющим возможность я бы посоветовал стараться посетить эти богослужения, чтобы напитать свою душу пасхальной радостью на все последующие дни года", - заключил собеседник агентства. Воскресение Христово "По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
https://ria.ru/20250420/paskha-2012329280.html
https://ria.ru/20250416/paskha-2011593396.html
https://ria.ru/20250419/krashenki-1856777187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, русская православная церковь, пасха, религиозные праздники, религия
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Религиозные праздники, Религия
Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин
Протоиерей Козлов призвал выучить пасхальные песнопения, чтобы подпевать в храме
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Стоит выучить наизусть некоторые пасхальные песнопения, чтобы подпевать в храме во время богослужений в день Воскресения Христова и всей первой – Светлой – недели после Пасхи, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ
встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа
.
"Пасхальное праздничное богослужение – певческое, с максимально мажорным, громогласным, торжественным пением. И оно не ограничивается ночью Пасхи, его проводят утром 20 апреля и, с некоторыми коррективами, в течение всей Светлой недели. Поэтому хорошо бы знать наизусть или напомнить себе основные пасхальные песнопения - это тот случай, когда уместно и правильно подпевать в храме. Например, тропарь Пасхи определённо каждый православный должен знать наизусть. Также стоит заучить стихиры Пасхи и песнопение "Воскресение Христово видевше", - сказал священник.
Он добавил, что всю Светлую неделю до субботы богослужения будут совершаться "пусть в несколько меньшей мере эмоционального подъёма и великолепия", но в таком же богослужебно-уставном порядке, то есть с пением, многократным повторением тропаря Пасхи и других песнопений.
"Всем имеющим возможность я бы посоветовал стараться посетить эти богослужения, чтобы напитать свою душу пасхальной радостью на все последующие дни года", - заключил собеседник агентства.
"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".