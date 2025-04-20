https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012329822.html

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире - РИА Новости, 20.04.2025

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении призвал верующих молиться и трудиться об установлении прочного и справедливого мира на... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:10:00+03:00

2025-04-20T00:10:00+03:00

2025-04-20T00:33:00+03:00

религия

иисус христос

русская православная церковь

пасха

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении призвал верующих молиться и трудиться об установлении прочного и справедливого мира на исторической Руси, "и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа". Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата храмов открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа. "Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир, и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения. Откликаясь на зов Божий и становясь великодушными, мы действительно можем иметь подлинную радость бытия и полноту жизни во Христе. Это и будет залогом нашего счастья здесь, на земле, и спасительного пребывания с источником жизни - Богом в его вечном царстве", - сказал патриарх Кирилл в обращении, распространенном его пресс-службой. Он отметил, что в день Пасхи верующие свидетельствуют "о любви Божьей к людям, о торжестве жизни, о победе Христа над смертью". "В отличие от побед, достигаемых людьми, которые кого-то могут радовать, а кого-то и огорчать, Христова победа универсальна, она не разделяет, а объединяет, её плоды доступны всем и каждому. Более того, на протяжении двух тысячелетий именно она остаётся неиссякаемым источником сил для миллионов последователей Христа, вдохновляя их на труды и подвиги, ободряя и укрепляя в испытаниях", - отметил предстоятель Русской церкви. Он отметил, что христиане XXI века также являются наследниками и причастниками этой великой победы Спасителя, которая стала "не только основой веры, но и уверенности в конечном торжестве добра над злом". "Мы призваны быть соработниками Бога в преображении мира, разделять ответственность за его будущее, вносить свой вклад в созидание достойной жизни. Как этого достичь? Ответ нам даёт Священное Писание: через веру, действующую любовью. Творя добрые дела, сочувствуя и помогая ближним, нося немощи друг друга, снисходя друг ко другу любовью и стараясь сохранить единство духа в союзе мира, как к тому призывает апостол Павел, мы действительно можем многое изменить к лучшему не только в самих себе, но и вокруг нас", - заключил патриарх Кирилл. Воскресение Христово "По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад, как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Однако, чтобы туда попасть, есть одно условие - "мы должны ответить на милость Божию, на Его нисхождение во ад, на Его искупление наших грехов — своим стремлением жить праведно настолько, насколько это в наших силах, творить добро, никого не осуждать, никому не завидовать, жить с легким сердцем, воспринимая мир Божий как явление Его благодати, радуясь каждому наступившему дню", заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250419/khram-2012328126.html

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

https://ria.ru/20250419/sluzhba-2012235463.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иисус христос, русская православная церковь, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), религиозные праздники, религия