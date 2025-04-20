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Патриарх Кирилл призвал молиться о мире - РИА Новости, 20.04.2025
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00:10 20.04.2025 (обновлено: 00:33 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012329822.html
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении призвал верующих молиться и трудиться об установлении прочного и справедливого мира на... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:10:00+03:00
2025-04-20T00:33:00+03:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении призвал верующих молиться и трудиться об установлении прочного и справедливого мира на исторической Руси, "и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа". Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата храмов открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа. "Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир, и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения. Откликаясь на зов Божий и становясь великодушными, мы действительно можем иметь подлинную радость бытия и полноту жизни во Христе. Это и будет залогом нашего счастья здесь, на земле, и спасительного пребывания с источником жизни - Богом в его вечном царстве", - сказал патриарх Кирилл в обращении, распространенном его пресс-службой. Он отметил, что в день Пасхи верующие свидетельствуют "о любви Божьей к людям, о торжестве жизни, о победе Христа над смертью". "В отличие от побед, достигаемых людьми, которые кого-то могут радовать, а кого-то и огорчать, Христова победа универсальна, она не разделяет, а объединяет, её плоды доступны всем и каждому. Более того, на протяжении двух тысячелетий именно она остаётся неиссякаемым источником сил для миллионов последователей Христа, вдохновляя их на труды и подвиги, ободряя и укрепляя в испытаниях", - отметил предстоятель Русской церкви. Он отметил, что христиане XXI века также являются наследниками и причастниками этой великой победы Спасителя, которая стала "не только основой веры, но и уверенности в конечном торжестве добра над злом". "Мы призваны быть соработниками Бога в преображении мира, разделять ответственность за его будущее, вносить свой вклад в созидание достойной жизни. Как этого достичь? Ответ нам даёт Священное Писание: через веру, действующую любовью. Творя добрые дела, сочувствуя и помогая ближним, нося немощи друг друга, снисходя друг ко другу любовью и стараясь сохранить единство духа в союзе мира, как к тому призывает апостол Павел, мы действительно можем многое изменить к лучшему не только в самих себе, но и вокруг нас", - заключил патриарх Кирилл. Воскресение Христово "По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад, как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Однако, чтобы туда попасть, есть одно условие - "мы должны ответить на милость Божию, на Его нисхождение во ад, на Его искупление наших грехов — своим стремлением жить праведно настолько, насколько это в наших силах, творить добро, никого не осуждать, никому не завидовать, жить с легким сердцем, воспринимая мир Божий как явление Его благодати, радуясь каждому наступившему дню", заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250419/khram-2012328126.html
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
https://ria.ru/20250419/sluzhba-2012235463.html
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иисус христос, русская православная церковь, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), религиозные праздники, религия
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религиозные праздники, Религия
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире

Патриарх Кирилл призвал молиться и трудиться о мире на исторической Руси

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении призвал верующих молиться и трудиться об установлении прочного и справедливого мира на исторической Руси, "и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа".
Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата храмов открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Вчера, 23:56
"Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир, и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения. Откликаясь на зов Божий и становясь великодушными, мы действительно можем иметь подлинную радость бытия и полноту жизни во Христе. Это и будет залогом нашего счастья здесь, на земле, и спасительного пребывания с источником жизни - Богом в его вечном царстве", - сказал патриарх Кирилл в обращении, распространенном его пресс-службой.
Он отметил, что в день Пасхи верующие свидетельствуют "о любви Божьей к людям, о торжестве жизни, о победе Христа над смертью". "В отличие от побед, достигаемых людьми, которые кого-то могут радовать, а кого-то и огорчать, Христова победа универсальна, она не разделяет, а объединяет, её плоды доступны всем и каждому. Более того, на протяжении двух тысячелетий именно она остаётся неиссякаемым источником сил для миллионов последователей Христа, вдохновляя их на труды и подвиги, ободряя и укрепляя в испытаниях", - отметил предстоятель Русской церкви.
Он отметил, что христиане XXI века также являются наследниками и причастниками этой великой победы Спасителя, которая стала "не только основой веры, но и уверенности в конечном торжестве добра над злом".
"Мы призваны быть соработниками Бога в преображении мира, разделять ответственность за его будущее, вносить свой вклад в созидание достойной жизни. Как этого достичь? Ответ нам даёт Священное Писание: через веру, действующую любовью. Творя добрые дела, сочувствуя и помогая ближним, нося немощи друг друга, снисходя друг ко другу любовью и стараясь сохранить единство духа в союзе мира, как к тому призывает апостол Павел, мы действительно можем многое изменить к лучшему не только в самих себе, но и вокруг нас", - заключил патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Вчера, 10:03

Воскресение Христово

"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад, как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
Однако, чтобы туда попасть, есть одно условие - "мы должны ответить на милость Божию, на Его нисхождение во ад, на Его искупление наших грехов — своим стремлением жить праведно настолько, насколько это в наших силах, творить добро, никого не осуждать, никому не завидовать, жить с легким сердцем, воспринимая мир Божий как явление Его благодати, радуясь каждому наступившему дню", заключил патриарх Кирилл.
LIVE: Пасхальная служба в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Вчера, 23:32
 
РелигияИисус ХристосРусская православная церковьПасхаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Религиозные праздникиРелигия
 
 
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