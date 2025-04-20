https://ria.ru/20250420/pozhar-2012404305.html

При пожаре в карельском поселке погиб человек

При пожаре в карельском поселке погиб человек - РИА Новости, 20.04.2025

При пожаре в карельском поселке погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в поселке в Карелии, где загорелась трава, лес и семь хозпостроек, возгорание площадью 5 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:42:00+03:00

2025-04-20T17:42:00+03:00

2025-04-20T17:42:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в поселке в Карелии, где загорелась трава, лес и семь хозпостроек, возгорание площадью 5 тысяч квадратных метров локализовали, сообщает Государственный комитет республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. В воскресенье днем поступило сообщение о том, что в поселке Сосновец Беломорского округа горит трава, также огонь распространяется на хозпостройки и погреба и угрожает дачным домам. Из-за ветра огонь перекинулся на лес. На место выехали пожарные. В борьбе с пожаром также принимали участие местные жители и добровольная пожарная дружина. "В настоящее время открытое горение локализовано. Распространение огня на жилые дома не допущено. Сейчас происходит проливка и разборка конструкций... В результате пожара погиб один человек. Сгорели 7 хозпостроек 2 на 3 метра. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров", - говорится в сообщении. На место происшествия привлекались медики и электрики, сейчас работают следственный комитет и полиция. Причины пожара устанавливаются.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009060568.html

россия

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происшествия, россия, республика карелия