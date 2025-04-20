Мать погибших на Урале детей уехала к раненному на СВО мужу
Мать погибших при пожаре на Урале детей уехала в Москву к раненному на СВО мужу
Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Мать погибших при пожаре в Челябинской области четырех детей оставила их, уехав в Москву в госпиталь к получившему ранение в ходе СВО супругу, власти окажут помощь семье, сообщил в воскресенье губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в ночь на воскресенье пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика - семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей. Следственными органами возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
«
"Трагедия в поселке Василовка Катав-Ивановского района. В пожаре в частном доме погибли 4 ребенка. Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненному мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных", - написал он.
На место происшествия выехала министр социальных отношений Наталья Лугачева, представители регионального отделения фонда "Защитники Отечества", а также бригада психологической помощи из центра "Семья", уточнил он.
По данным министерства социальных отношений региона, одному ребенку удалось спастись, после происшествия мать экстренно вернулась в Юрюзань. Главой региона принято решение о предоставлении семье участника СВО выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного.
При пожаре в доме в Москве спасли семь человек
19 апреля, 14:30