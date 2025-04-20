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В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре - РИА Новости, 20.04.2025
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07:16 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012348665.html
В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре
В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре - РИА Новости, 20.04.2025
В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре
Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме поселка Василовка Катав-Ивановского района Челябинской... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T07:16:00+03:00
2025-04-20T07:16:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
катав-ивановский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме поселка Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ночью пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, уточняется в сообщении. В ходе следствия будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012346170.html
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россия
челябинская область
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происшествия, россия, челябинская область, катав-ивановский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Катав-Ивановский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре

СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Василовке в Челябинской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме поселка Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ночью пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, уточняется в сообщении.
В ходе следствия будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, поясняет СУСК.
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