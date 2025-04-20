https://ria.ru/20250420/pozhar-2012348665.html

В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре

В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре - РИА Новости, 20.04.2025

В Челябинской области возбудили дело после гибели четырех детей при пожаре

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме поселка Василовка Катав-Ивановского района Челябинской... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T07:16:00+03:00

2025-04-20T07:16:00+03:00

2025-04-20T07:16:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

катав-ивановский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре в частном доме поселка Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ночью пожарные работали в поселке Василовка города Юрюзань, где горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семилетний и пятилетние близнецы. Дети находились дома без родителей. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении. На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, уточняется в сообщении. В ходе следствия будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20250420/pozhar-2012346170.html

https://ria.ru/20250416/pozhar-2011614275.html

россия

челябинская область

катав-ивановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, челябинская область, катав-ивановский район, следственный комитет россии (ск рф)