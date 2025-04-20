https://ria.ru/20250420/peremirie-2012415078.html

США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters

США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters - РИА Новости, 20.04.2025

США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters

США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T20:35:00+03:00

2025-04-20T20:35:00+03:00

2025-04-20T20:51:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп. Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства."США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья", — говорится в материале. В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Вашингтон привержен достижению "полного и всеобъемлющего" урегулирования.В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250419/italiya-2012321948.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным