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США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters - РИА Новости, 20.04.2025
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20:35 20.04.2025 (обновлено: 20:51 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012415078.html
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters - РИА Новости, 20.04.2025
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters
США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T20:35:00+03:00
2025-04-20T20:51:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп. Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.&quot;США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья&quot;, — говорится в материале. В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Вашингтон привержен достижению "полного и всеобъемлющего" урегулирования.В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters

Reuters: США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Север" в Курской области
Священнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Священнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Север" в Курской области
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп.
Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
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«

"США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья", — говорится в материале.

В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Вашингтон привержен достижению "полного и всеобъемлющего" урегулирования.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.
Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.
При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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