США приветствовали бы продление пасхального перемирия, пишет Reuters
Reuters: США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Север" в Курской области
Священнослужитель во время пасхального молебна для военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Север" в Курской области
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп.
Ранее в субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать в 18:00 мск и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнул президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений прекращения огня и провокаций со стороны противника, указал глава государства.
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19 апреля, 22:24
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"США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья", — говорится в материале.
В американском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что Вашингтон привержен достижению "полного и всеобъемлющего" урегулирования.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня после начала пасхального перемирия. Они попытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР.
Кроме того, ночью ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один — по территории Крыма. Также противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российской армии, нанес 900 ударов квадрокоптерами и сбрасывал различные боеприпасы.
При этом все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в оборонном ведомстве.