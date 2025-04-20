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Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта - РИА Новости, 20.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 20.04.2025 (обновлено: 22:32 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012403616.html
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта - РИА Новости, 20.04.2025
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта
Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное Россией пасхальное перемирие, заявил о РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T17:38:00+03:00
2025-04-20T22:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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НЬЮ-ЙОРК, 20 апр — РИА Новости. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное Россией пасхальное перемирие, заявил о необходимости двигаться к окончанию конфликта и отметил, что США, похоже, начинают понимать коренные причины кризиса.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Глава государства заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Мы могли бы и, безусловно, должны двигаться к окончанию войны. Ключ к завершению конфликта — в устранении его коренных причин. Они включают в себя три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон. Похоже, что позиция США становится реалистичной в понимании коренных причин, прежде всего в признании того, что НАТО никогда не будет расширяться на Украину, что границы изменятся и что меры безопасности должны быть коллективными, то есть отвечать интересам безопасности всех сторон", — сказал Сакс РИА Новости.
https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html
https://ria.ru/20250420/ukraina-2012378691.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, пасхальное перемирие, объявленное путиным, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта

Сакс на вопрос о перемирии на Украине призвал устранить причины конфликта

© Getty Images / Anadolu / Mehmet Emin MenguarslanЭкономист Джеффри Сакс
Экономист Джеффри Сакс - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Mehmet Emin Menguarslan
Экономист Джеффри Сакс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 20 апр — РИА Новости. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное Россией пасхальное перемирие, заявил о необходимости двигаться к окончанию конфликта и отметил, что США, похоже, начинают понимать коренные причины кризиса.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Глава государства заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Мы могли бы и, безусловно, должны двигаться к окончанию войны. Ключ к завершению конфликта — в устранении его коренных причин. Они включают в себя три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон. Похоже, что позиция США становится реалистичной в понимании коренных причин, прежде всего в признании того, что НАТО никогда не будет расширяться на Украину, что границы изменятся и что меры безопасности должны быть коллективными, то есть отвечать интересам безопасности всех сторон", — сказал Сакс РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияПасхальное перемирие, объявленное ПутинымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы США
 
 
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