https://ria.ru/20250420/peremirie-2012403616.html
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта - РИА Новости, 20.04.2025
Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта
Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное Россией пасхальное перемирие, заявил о РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T17:38:00+03:00
2025-04-20T17:38:00+03:00
2025-04-20T22:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
владимир путин
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пасхальное перемирие, объявленное путиным
вооруженные силы украины
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НЬЮ-ЙОРК, 20 апр — РИА Новости. Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя РИА Новости объявленное Россией пасхальное перемирие, заявил о необходимости двигаться к окончанию конфликта и отметил, что США, похоже, начинают понимать коренные причины кризиса.В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля. Глава государства заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Мы могли бы и, безусловно, должны двигаться к окончанию войны. Ключ к завершению конфликта — в устранении его коренных причин. Они включают в себя три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон. Похоже, что позиция США становится реалистичной в понимании коренных причин, прежде всего в признании того, что НАТО никогда не будет расширяться на Украину, что границы изменятся и что меры безопасности должны быть коллективными, то есть отвечать интересам безопасности всех сторон", — сказал Сакс РИА Новости.
https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html
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Сакс в ответ на вопрос о перемирии на Украине напомнил о причинах конфликта
Сакс на вопрос о перемирии на Украине призвал устранить причины конфликта