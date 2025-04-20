https://ria.ru/20250420/peremirie-2012402803.html

В Китае прокомментировали пасхальное перемирие

В Китае прокомментировали пасхальное перемирие - РИА Новости, 20.04.2025

В Китае прокомментировали пасхальное перемирие

Краткосрочное пасхальное перемирие не принесет украинской армии значительных преимуществ, оно более выгодно для России и укрепит её дипломатические позиции а... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:26:00+03:00

2025-04-20T17:26:00+03:00

2025-04-20T17:31:00+03:00

в мире

россия

украина

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

китай

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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Краткосрочное пасхальное перемирие не принесет украинской армии значительных преимуществ, оно более выгодно для России и укрепит её дипломатические позиции а также оно говорит о стремлении России к миру, заявила РИА Новости китайская журналистка Тун Сяохуа. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля". Она отметила, что "Зеленский сперва не согласился на предложение Путина о временном перемирии, но вскоре он принял предложение Путина"."Как сообщают источники, после вмешательства западных покровителей из Лондона, Парижа и Берлина, Зеленский неожиданно изменил своё мнение и согласился на перемирие", - добавила собеседник агентства.Журналистка добавила, что "30 часов короткого перемирия не принесут украинской армии значительных преимуществ, с политической и дипломатической точки зрения, это (пасхальное перемирие - ред.) более выгодно для России и укрепит её дипломатические позиции".По ее мнению, "Зеленский стремится на политическом уровне исправить ситуацию и продемонстрировать себя как более миролюбивого человека, однако на это Россия не отреагировала"."Как Россия могла дать Украине эту возможность для передышки? Россия больше не позволит Европе использовать время перемирия для масштабных поставок оружия на Украину. В конце концов, Россия уже не раз попадалась на это, и никогда не допустит появления Минских соглашений-3", - подчеркнула эксперт."С военной точки зрения, такой краткосрочный перерыв в боевых действиях обеспечивает удобство для украинских войск в выводе раненых и ослабленных подразделений, в некоторых местах можно использовать это время для ротации солдат, поскольку в условиях войны это сделать очень трудно", - указала Тун Сяохуа. По словам Тух Сяохуа, "перемирие необходимо для того, чтобы православные верующие могли безопасно отпраздновать Пасху, то есть предоставить христианам день празднования без боевых действий".

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012378691.html

https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html

https://ria.ru/20250419/italiya-2012321948.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, китай