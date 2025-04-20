https://ria.ru/20250420/peremirie-2012401992.html

Турецкий дипломат счел перемирие на Украине шансом для диалога

Турецкий дипломат счел перемирие на Украине шансом для диалога - РИА Новости, 20.04.2025

Турецкий дипломат счел перемирие на Украине шансом для диалога

Инициатива президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии на Украине может стать шансом для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости дипломатический РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T17:17:00+03:00

2025-04-20T17:17:00+03:00

2025-04-20T17:17:00+03:00

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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии на Украине может стать шансом для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Если стороны воспользуются перемирием для начала мирных переговоров, это может стать шагом к деэскалации конфликта и продвижению к устойчивому урегулированию. Успех перемирия может способствовать укреплению диалога и завершению боевых действий. Это большой шанс", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html

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