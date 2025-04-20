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Турецкий дипломат счел перемирие на Украине шансом для диалога - РИА Новости, 20.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012401992.html
Турецкий дипломат счел перемирие на Украине шансом для диалога
Турецкий дипломат счел перемирие на Украине шансом для диалога - РИА Новости, 20.04.2025
Турецкий дипломат счел перемирие на Украине шансом для диалога
Инициатива президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии на Украине может стать шансом для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости дипломатический РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T17:17:00+03:00
2025-04-20T17:17:00+03:00
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии на Украине может стать шансом для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Если стороны воспользуются перемирием для начала мирных переговоров, это может стать шагом к деэскалации конфликта и продвижению к устойчивому урегулированию. Успех перемирия может способствовать укреплению диалога и завершению боевых действий. Это большой шанс", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Турция, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Турецкий дипломат счел перемирие на Украине шансом для диалога

В Анкаре назвали перемирие на Украине шагом к деэскалации и шансом на диалог

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 20 апр – РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии на Украине может стать шансом для начала мирных переговоров, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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Вчера, 15:31
"Если стороны воспользуются перемирием для начала мирных переговоров, это может стать шагом к деэскалации конфликта и продвижению к устойчивому урегулированию. Успех перемирия может способствовать укреплению диалога и завершению боевых действий. Это большой шанс", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФТурцияПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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