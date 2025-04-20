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Болгарский депутат увидел в пасхальном перемирии сигнал Путина - РИА Новости, 20.04.2025
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16:22 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012397963.html
Болгарский депутат увидел в пасхальном перемирии сигнал Путина
Болгарский депутат увидел в пасхальном перемирии сигнал Путина - РИА Новости, 20.04.2025
Болгарский депутат увидел в пасхальном перемирии сигнал Путина
Президент России Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, показал, что желание мира исходит от Москвы, болгарское общество видит, что РФ соблюдает все... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T16:22:00+03:00
2025-04-20T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
болгария
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, показал, что желание мира исходит от Москвы, болгарское общество видит, что РФ соблюдает все договоренности в отличие от Киева, который продолжает атаковать и в Пасху, и вопреки обещаниям не наносить удары по объектам энергетики, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. "Президент РФ сделал шаг, который показывает, что от российской стороны исходит желание мира... Нашему обществу ясно, что Россия соблюдает все договоренности, но политическая элита в большинстве своем манипулирует нашим народом недостоверной информацией", - сказал Петков в беседе с агентством. По его словам, информация в Болгарии, которая исходит в том числе от СМИ, подаётся в таком виде, будто бы Россия полностью не выполняет это перемирие. "Но те, кто читает достоверную информацию о СВО, видят, что Украина, не только не желает временного прекращения огня в эти светлые праздники, но и не выполняет обещания по ненападению на объекты энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Петков. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля".
https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, болгария, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Болгария, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Болгарский депутат увидел в пасхальном перемирии сигнал Путина

Болгарский депутат Петков: Путин пасхальной инициативой показал желание мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, показал, что желание мира исходит от Москвы, болгарское общество видит, что РФ соблюдает все договоренности в отличие от Киева, который продолжает атаковать и в Пасху, и вопреки обещаниям не наносить удары по объектам энергетики, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
"Президент РФ сделал шаг, который показывает, что от российской стороны исходит желание мира... Нашему обществу ясно, что Россия соблюдает все договоренности, но политическая элита в большинстве своем манипулирует нашим народом недостоверной информацией", - сказал Петков в беседе с агентством.
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Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ
Вчера, 12:07
По его словам, информация в Болгарии, которая исходит в том числе от СМИ, подаётся в таком виде, будто бы Россия полностью не выполняет это перемирие.
"Но те, кто читает достоверную информацию о СВО, видят, что Украина, не только не желает временного прекращения огня в эти светлые праздники, но и не выполняет обещания по ненападению на объекты энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Петков.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля".
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Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
19 апреля, 22:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинБолгарияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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