https://ria.ru/20250420/peremirie-2012383811.html

Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным

Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным - РИА Новости, 20.04.2025

Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным

Долгосрочное прекращение боевых действий между РФ и Украиной маловероятно, если Киев будет и далее сохранять свою текущую позицию по отношению к соседней... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:32:00+03:00

2025-04-20T14:32:00+03:00

2025-04-20T14:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

япония

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg

ТОКИО, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Долгосрочное прекращение боевых действий между РФ и Украиной маловероятно, если Киев будет и далее сохранять свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Как сообщило в воскресенье министерство обороны РФ, ВСУ, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, пытались атаковать позиции российских войск в ДНР, эти попытки были отражены. В свою очередь, "все группировки войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", отмечается в сводке военного ведомства. "Трудно предположить, что это приведет к долгосрочному прекращению боевых действий, если Украина и далее сохранит свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе. Думаю, следует учитывать реальность о том, что даже Япония и Германия, занимающие третье и четвертое место по ВВП в мире, не могут разрабатывать собственную политику в области безопасности без учета интересов своих соседей-супердержав", - подчеркнул эксперт. Профессор Кумо добавил, что с учетом различной информации о текущей ситуации, которая свидетельствует о доминировании России на фронте, "перемирие больше в интересах Украины, чем России", и напомнил, что "когда США недавно призвали к 30-дневному прекращению огня, как известно, президент Путин немедленно отреагировал, указав, что необходимо сделать возможным контроль за соблюдением перемирия". "Это, безусловно, верно, поскольку неуправляемое "перемирие" является лишь пустыми словами", - отметил он.

https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

россия

украина

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, япония, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным