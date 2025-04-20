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Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным - РИА Новости, 20.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012383811.html
Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным
Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным - РИА Новости, 20.04.2025
Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным
Долгосрочное прекращение боевых действий между РФ и Украиной маловероятно, если Киев будет и далее сохранять свою текущую позицию по отношению к соседней... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:32:00+03:00
2025-04-20T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
япония
владимир путин
вооруженные силы украины
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Долгосрочное прекращение боевых действий между РФ и Украиной маловероятно, если Киев будет и далее сохранять свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Как сообщило в воскресенье министерство обороны РФ, ВСУ, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, пытались атаковать позиции российских войск в ДНР, эти попытки были отражены. В свою очередь, "все группировки войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", отмечается в сводке военного ведомства. "Трудно предположить, что это приведет к долгосрочному прекращению боевых действий, если Украина и далее сохранит свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе. Думаю, следует учитывать реальность о том, что даже Япония и Германия, занимающие третье и четвертое место по ВВП в мире, не могут разрабатывать собственную политику в области безопасности без учета интересов своих соседей-супердержав", - подчеркнул эксперт. Профессор Кумо добавил, что с учетом различной информации о текущей ситуации, которая свидетельствует о доминировании России на фронте, "перемирие больше в интересах Украины, чем России", и напомнил, что "когда США недавно призвали к 30-дневному прекращению огня, как известно, президент Путин немедленно отреагировал, указав, что необходимо сделать возможным контроль за соблюдением перемирия". "Это, безусловно, верно, поскольку неуправляемое "перемирие" является лишь пустыми словами", - отметил он.
https://ria.ru/20250420/minoborony-2012371282.html
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в мире, россия, украина, япония, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пасхальное перемирие, объявленное путиным
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Япония, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным

Экономист Кумо: долгое перемирие маловероятно, если Киев не учтет интересы РФ

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Долгосрочное прекращение боевых действий между РФ и Украиной маловероятно, если Киев будет и далее сохранять свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Как сообщило в воскресенье министерство обороны РФ, ВСУ, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, пытались атаковать позиции российских войск в ДНР, эти попытки были отражены. В свою очередь, "все группировки войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", отмечается в сводке военного ведомства.
Дым над Донецком. 20 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ
Вчера, 12:07
"Трудно предположить, что это приведет к долгосрочному прекращению боевых действий, если Украина и далее сохранит свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе. Думаю, следует учитывать реальность о том, что даже Япония и Германия, занимающие третье и четвертое место по ВВП в мире, не могут разрабатывать собственную политику в области безопасности без учета интересов своих соседей-супердержав", - подчеркнул эксперт.
Профессор Кумо добавил, что с учетом различной информации о текущей ситуации, которая свидетельствует о доминировании России на фронте, "перемирие больше в интересах Украины, чем России", и напомнил, что "когда США недавно призвали к 30-дневному прекращению огня, как известно, президент Путин немедленно отреагировал, указав, что необходимо сделать возможным контроль за соблюдением перемирия".
"Это, безусловно, верно, поскольку неуправляемое "перемирие" является лишь пустыми словами", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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19 апреля, 22:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЯпонияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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