Японский эксперт счел долгое перемирие на Украине маловероятным
Экономист Кумо: долгое перемирие маловероятно, если Киев не учтет интересы РФ
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Долгосрочное прекращение боевых действий между РФ и Украиной маловероятно, если Киев будет и далее сохранять свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Как сообщило в воскресенье министерство обороны РФ, ВСУ, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, пытались атаковать позиции российских войск в ДНР, эти попытки были отражены. В свою очередь, "все группировки войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", отмечается в сводке военного ведомства.
"Трудно предположить, что это приведет к долгосрочному прекращению боевых действий, если Украина и далее сохранит свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе. Думаю, следует учитывать реальность о том, что даже Япония и Германия, занимающие третье и четвертое место по ВВП в мире, не могут разрабатывать собственную политику в области безопасности без учета интересов своих соседей-супердержав", - подчеркнул эксперт.
Профессор Кумо добавил, что с учетом различной информации о текущей ситуации, которая свидетельствует о доминировании России на фронте, "перемирие больше в интересах Украины, чем России", и напомнил, что "когда США недавно призвали к 30-дневному прекращению огня, как известно, президент Путин немедленно отреагировал, указав, что необходимо сделать возможным контроль за соблюдением перемирия".
"Это, безусловно, верно, поскольку неуправляемое "перемирие" является лишь пустыми словами", - отметил он.