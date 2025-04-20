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Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии - РИА Новости, 20.04.2025
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https://ria.ru/20250420/peremirie-2012338160.html
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии - РИА Новости, 20.04.2025
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии
Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:51:00+03:00
2025-04-20T01:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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алексей пушков
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Позднее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля". "На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области", - написал Пушков. Сенатор напомнил сообщения западных СМИ, по оценкам которых, "Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии". "Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия - явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах (президента США Дональда - ред.) Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества", - отметил Пушков. По мнению сенатора, наиболее вероятно, Зеленского к такому поведению склонили лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html
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в мире, украина, россия, киев, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Сенатор Пушков: Украина фактически была вынуждена признать пасхальное перемирие

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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Позднее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля".
"На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области", - написал Пушков.
Сенатор напомнил сообщения западных СМИ, по оценкам которых, "Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии".
"Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия - явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах (президента США Дональда - ред.) Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества", - отметил Пушков.
По мнению сенатора, наиболее вероятно, Зеленского к такому поведению склонили лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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