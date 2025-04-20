https://ria.ru/20250420/peremirie-2012338160.html

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии - РИА Новости, 20.04.2025

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T01:51:00+03:00

2025-04-20T01:51:00+03:00

2025-04-20T01:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие, так как иная линия поведения для нее невыгодна, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Позднее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны: "Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля". "На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области", - написал Пушков. Сенатор напомнил сообщения западных СМИ, по оценкам которых, "Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии". "Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия - явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах (президента США Дональда - ред.) Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества", - отметил Пушков. По мнению сенатора, наиболее вероятно, Зеленского к такому поведению склонили лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012306620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины