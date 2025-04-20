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Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире - РИА Новости, 20.04.2025
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01:37 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012337641.html
Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире
Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире - РИА Новости, 20.04.2025
Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире
Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:37:00+03:00
2025-04-20T01:37:00+03:00
австрия
россия
украина
карин кнайсль
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
пасхальное перемирие, объявленное путиным
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям отметить этот праздник в мире, сказала РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это моё пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие", - сказала агентству экс-глава МИД Австрии. Ранее стороны конфликтов часто объявляли подобные перемирия, отметила она. "Пасхальное перемирие - это была определённая традиция, но в наше время её уже нет. Если вспомнить Первую мировую войну и войны до неё, стороны конфликта часто объявляли такие перемирия на религиозные праздники", - добавила Кнайсль.
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html
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австрия, россия, украина, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, пасхальное перемирие, объявленное путиным, общество
Австрия, Россия, Украина, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Общество
Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: перемирие позволит многим семьям отметить Пасху

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям отметить этот праздник в мире, сказала РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа, пишут СМИ
00:54
"Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это моё пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие", - сказала агентству экс-глава МИД Австрии.
Ранее стороны конфликтов часто объявляли подобные перемирия, отметила она.
"Пасхальное перемирие - это была определённая традиция, но в наше время её уже нет. Если вспомнить Первую мировую войну и войны до неё, стороны конфликта часто объявляли такие перемирия на религиозные праздники", - добавила Кнайсль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
Вчера, 22:16
 
АвстрияРоссияУкраинаКарин КнайсльВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный университетПасхальное перемирие, объявленное ПутинымОбщество
 
 
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