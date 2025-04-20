https://ria.ru/20250420/peremirie-2012337641.html
Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире
Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире - РИА Новости, 20.04.2025
Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире
Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:37:00+03:00
2025-04-20T01:37:00+03:00
2025-04-20T01:37:00+03:00
австрия
россия
украина
карин кнайсль
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
пасхальное перемирие, объявленное путиным
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863711878_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_74df9d1325f7b189ef2c3b5bfa8d785b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям отметить этот праздник в мире, сказала РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это моё пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие", - сказала агентству экс-глава МИД Австрии. Ранее стороны конфликтов часто объявляли подобные перемирия, отметила она. "Пасхальное перемирие - это была определённая традиция, но в наше время её уже нет. Если вспомнить Первую мировую войну и войны до неё, стороны конфликта часто объявляли такие перемирия на религиозные праздники", - добавила Кнайсль.
https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
австрия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863711878_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9d6caeee49bd1e9d2edc71c8247dc37f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, россия, украина, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, пасхальное перемирие, объявленное путиным, общество
Австрия, Россия, Украина, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, Общество
Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: перемирие позволит многим семьям отметить Пасху