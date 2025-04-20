https://ria.ru/20250420/peremirie-2012337641.html

Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире

Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире - РИА Новости, 20.04.2025

Кнайсль надеется, что стороны конфликта на Украине встретят Пасху в мире

Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T01:37:00+03:00

2025-04-20T01:37:00+03:00

2025-04-20T01:37:00+03:00

австрия

россия

украина

карин кнайсль

владимир путин

санкт-петербургский государственный университет

пасхальное перемирие, объявленное путиным

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Традиция пасхальных перемирий, существовавшая ранее в истории, сегодня уже не соблюдается, однако есть надежда, что нынешнее перемирие позволит многим семьям отметить этот праздник в мире, сказала РИА Новости Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Как человек я просто надеюсь от всего сердца, что многие семьи смогут отметить Пасху и другие праздники в мире. Это моё пожелание как человека каждой семье, на какой бы стороне они ни были. Я буду среди тех, кто молится, чтобы это внесло хоть небольшие изменения. Может, не решающие, но начало чему-то новому. За это я буду молиться сегодня, как и многие другие", - сказала агентству экс-глава МИД Австрии. Ранее стороны конфликтов часто объявляли подобные перемирия, отметила она. "Пасхальное перемирие - это была определённая традиция, но в наше время её уже нет. Если вспомнить Первую мировую войну и войны до неё, стороны конфликта часто объявляли такие перемирия на религиозные праздники", - добавила Кнайсль.

https://ria.ru/20250420/peremirie-2012334307.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

австрия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австрия, россия, украина, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, пасхальное перемирие, объявленное путиным, общество