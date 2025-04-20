https://ria.ru/20250420/pentagon-2012347886.html

Уволенные сотрудники Пентагона заявили, что их отставка была беспочвенной

Уволенные сотрудники Пентагона заявили, что их отставка была беспочвенной - РИА Новости, 20.04.2025

Уволенные сотрудники Пентагона заявили, что их отставка была беспочвенной

Трое высокопоставленных чиновников Пентагона, недавно уволенных за раскрытие конфиденциальной информации, заявили, что обвинения в их адрес были беспочвенными и РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:58:00+03:00

2025-04-20T06:58:00+03:00

2025-04-20T06:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Трое высокопоставленных чиновников Пентагона, недавно уволенных за раскрытие конфиденциальной информации, заявили, что обвинения в их адрес были беспочвенными и они не знают, из-за чего против них началось расследование, сообщает издание Washington Post. "Три высокопоставленных чиновника администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, которые были недавно уволены, заявили, что "неназванные должностные лица Пентагона опорочили их репутацию беспочвенными нападками", - пишет издание. Отмечается, что бывшие сотрудники Пентагона, уволенные за несанкционированное раскрытие секретной информации, в совместном заявлении пишут, что они "невероятно разочарованы" тем, как закончилась их служба в ведомстве. По их словам, им до сих пор не сообщили, из-за чего именно было начато расследование против них и ведется ли оно до сих пор. Ранее издание Politico сообщало, что начальник аппарата Пентагона Джо Каспер в ближайшие несколько дней покинет свой пост из-за скандала, связанного с утечкой данных. Также на этой неделе в связи с расследованием утечки информации были отправлены в отпуск старший советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дэрин Селник и начальник штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колин Кэрролл. Politico также сообщало, что Пентагон в настоящее время расследует утечку данных, которые касались военных планов в отношении Панамского канала, размещения ещё одного авианосца США в Красном море, а также визита в Пентагон предпринимателя Илона Маска и сбора разведывательных данных для Украины.

https://ria.ru/20250419/pentagon-2012214885.html

https://ria.ru/20250416/pentagon-2011622207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, панамский канал, красное море, илон маск, министерство обороны сша