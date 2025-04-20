https://ria.ru/20250420/patriarkh-2012368089.html

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой и заявил, что в Белоруссии высоко ценят неустанные труды... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:21:00+03:00

2025-04-20T11:21:00+03:00

2025-04-20T11:21:00+03:00

религия

белоруссия

александр лукашенко

патриарх кирилл (владимир гундяев)

пасха

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой и заявил, что в Белоруссии высоко ценят неустанные труды Патриарха по сохранению христианских ценностей и укреплению мира. "Воскресение Христово - величайшее событие, олицетворяющее торжество жизни и любовь Создателя к человеку. Радость этих дней, наполненных добром и светом, искренне разделяют миллионы людей. На белорусской земле высоко ценят Ваши неустанные труды, направленные на сохранение христианских ценностей, укрепление межрелигиозного и межнационального мира", - говорится в поздравлении. Глава государства пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, душевной гармонии и успехов во всех начинаниях. Глава государства также направил поздравление Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси, в котором отметил, что белорусская земля и христианство столетиями неразрывно связаны. "Сегодня, продолжая благородное дело великих подвижников Православной Церкви, Вы учите людей истинным ценностям, добрым словом согреваете их сердца", - написал президент. "Воскресение Христово занимает особое место в душе каждого верующего, наполняет мир любовью и всепрощением, свидетельствует о вечной жизни и указывает путь к спасению", - говорится в поздравлении. В поздравлении Архиепископу Иосифу Станевскому, Митрополиту Минско-Могилевскому с Пасхой, Александр Лукашенко подчеркнул, что католическая церковь Белоруссии объединяет верующих вокруг настоящих христианских ценностей, призывает к взаимопомощи и сплоченности на пути к единству. "Возвышенная радость этого праздника приносит мир и согласие в душе, наполняет каждое мгновение счастьем. Светлое Воскресение Христово - время надежды, обновления и возрождения жизни, которое утверждает силу всепрощения и любви", - говорится в поздравлении. В 2025 году Пасху в один день празднуют православные, католики и протестанты по всему миру. В поздравлении христиан Беларуси с праздником Пасхи глава государства отметил, что на белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. "В эти дни прославляются искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям. Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь. На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие", - говорится в поздравлении. "Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов", - написал Лукашенко.

https://ria.ru/20250420/paskha-2012359483.html

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

https://ria.ru/20250420/pasha-2012332776.html

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Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха