https://ria.ru/20250420/paskha-2012385851.html

Патриарх Кирилл поздравил Вучича и Орбана с праздником Пасхи

Патриарх Кирилл поздравил Вучича и Орбана с праздником Пасхи - РИА Новости, 20.04.2025

Патриарх Кирилл поздравил Вучича и Орбана с праздником Пасхи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и глав других стран христианской... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:46:00+03:00

2025-04-20T14:46:00+03:00

2025-04-20T14:46:00+03:00

сербия

венгрия

александр вучич

виктор орбан

русская православная церковь

московский патриархат

пасха

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и глав других стран христианской конфессии с праздником Пасхи, призвав к делам любви и милосердия в светлые дни. Праздник Воскресения Христова - Пасху - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. “Воскресение Христово наполняет наши души радостью, дает возможность стать причастниками великого крестного подвига Сына Божия и вселяет надежду на обретение спасения. Прославляя в эти светлые дни торжество жизни над смертью, Святая Церковь призывает людей к делам любви и милосердия, исполнению евангельских заповедей и духовному преображению”, - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Патриарх пожелал полноты душевных и телесных сил, помощи Воскресшего Господа и успехов в дальнейшем ответственном служении на высоком государственном посту.

https://ria.ru/20250420/paskha-2012385489.html

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

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сербия, венгрия, александр вучич, виктор орбан, русская православная церковь, московский патриархат, пасха, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)