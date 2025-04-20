https://ria.ru/20250420/paskha-2012385851.html
Патриарх Кирилл поздравил Вучича и Орбана с праздником Пасхи
Патриарх Кирилл поздравил Вучича и Орбана с праздником Пасхи - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл поздравил Вучича и Орбана с праздником Пасхи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и глав других стран христианской... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:46:00+03:00
2025-04-20T14:46:00+03:00
2025-04-20T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и глав других стран христианской конфессии с праздником Пасхи, призвав к делам любви и милосердия в светлые дни. Праздник Воскресения Христова - Пасху - Русская православная церковь отмечает в этом году 20 апреля. “Воскресение Христово наполняет наши души радостью, дает возможность стать причастниками великого крестного подвига Сына Божия и вселяет надежду на обретение спасения. Прославляя в эти светлые дни торжество жизни над смертью, Святая Церковь призывает людей к делам любви и милосердия, исполнению евангельских заповедей и духовному преображению”, - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Патриарх пожелал полноты душевных и телесных сил, помощи Воскресшего Господа и успехов в дальнейшем ответственном служении на высоком государственном посту.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012385489.html
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сербия, венгрия, александр вучич, виктор орбан, русская православная церковь, московский патриархат, пасха, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Сербия, Венгрия, Александр Вучич, Виктор Орбан, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Пасха, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поздравил Вучича и Орбана с праздником Пасхи
Патриарх Кирилл поздравил президента Сербии и премьера Венгрии Орбана с Пасхой