https://ria.ru/20250420/paskha-2012385489.html

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных церквей

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных церквей - РИА Новости, 20.04.2025

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных церквей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой предстоятелей поместных православных церквей, в том числе патриарха Иерусалимского Феофила III,... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T14:43:00+03:00

2025-04-20T14:43:00+03:00

2025-04-20T14:43:00+03:00

грузия

албания

польша

иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)

илия ii (католикос-патриарх всея грузии)

русская православная церковь

пасха

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой предстоятелей поместных православных церквей, в том числе патриарха Иерусалимского Феофила III, патриарха Антиохийского Иоанна X, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II и патриарха Сербского Порфирия, пожелав мира и долгоденствия. Праздник Воскресения Христова в 2025 году православная церковь отмечает 20 апреля. "Сей праздник праздников наполняет наши сердца неизреченной радостью, укрепляет на поприще земного странствования и побуждает с неослабной силой и дерзновением возвещать ближним и дальним утешение вечное и надежду благую во благодати", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх пожелал всем мира, доброго здравия, долгоденствия и помощи Господа в первосвятительских трудах. Как сообщили в РПЦ, послания также были направлены патриарху Румынскому Даниилу, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту всей Америки и Канады Тихону, архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану и митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу.

https://ria.ru/20250420/paskha-2012336482.html

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

грузия

албания

польша

россия

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грузия, албания, польша, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), илия ii (католикос-патриарх всея грузии), русская православная церковь, пасха, россия