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Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных церквей - РИА Новости, 20.04.2025
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14:43 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/paskha-2012385489.html
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных церквей
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных церквей - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных церквей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой предстоятелей поместных православных церквей, в том числе патриарха Иерусалимского Феофила III,... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T14:43:00+03:00
2025-04-20T14:43:00+03:00
грузия
албания
польша
иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока)
илия ii (католикос-патриарх всея грузии)
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой предстоятелей поместных православных церквей, в том числе патриарха Иерусалимского Феофила III, патриарха Антиохийского Иоанна X, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II и патриарха Сербского Порфирия, пожелав мира и долгоденствия. Праздник Воскресения Христова в 2025 году православная церковь отмечает 20 апреля. "Сей праздник праздников наполняет наши сердца неизреченной радостью, укрепляет на поприще земного странствования и побуждает с неослабной силой и дерзновением возвещать ближним и дальним утешение вечное и надежду благую во благодати", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх пожелал всем мира, доброго здравия, долгоденствия и помощи Господа в первосвятительских трудах. Как сообщили в РПЦ, послания также были направлены патриарху Румынскому Даниилу, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту всей Америки и Канады Тихону, архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану и митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012336482.html
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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грузия, албания, польша, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), илия ii (католикос-патриарх всея грузии), русская православная церковь, пасха, россия
Грузия, Албания, Польша, Иоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока), Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии), Русская православная церковь, Пасха, Россия
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав поместных православных церквей

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой предстоятелей поместных православных церквей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном Пасхальном богослужении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой предстоятелей поместных православных церквей, в том числе патриарха Иерусалимского Феофила III, патриарха Антиохийского Иоанна X, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II и патриарха Сербского Порфирия, пожелав мира и долгоденствия.
Праздник Воскресения Христова в 2025 году православная церковь отмечает 20 апреля.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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Вчера, 01:29
«
"Сей праздник праздников наполняет наши сердца неизреченной радостью, укрепляет на поприще земного странствования и побуждает с неослабной силой и дерзновением возвещать ближним и дальним утешение вечное и надежду благую во благодати", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх пожелал всем мира, доброго здравия, долгоденствия и помощи Господа в первосвятительских трудах.
Как сообщили в РПЦ, послания также были направлены патриарху Румынскому Даниилу, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту всей Америки и Канады Тихону, архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану и митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
19 апреля, 10:03
 
ГрузияАлбанияПольшаИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии)Русская православная церковьПасхаРоссия
 
 
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