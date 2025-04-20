https://ria.ru/20250420/paskha-2012355214.html

Путин поздравил россиян с Пасхой

Путин поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой, поздравление опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T09:08:00+03:00

2025-04-20T09:08:00+03:00

2025-04-20T10:04:00+03:00

религия

россия

русская православная церковь

пасха

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой, поздравление опубликовали на сайте Кремля."Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов", — заявил глава государства.По его словам, сегодня, как и во все времена, РПЦ и другие христианские конфессии играют большую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей."И, конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", — подчеркнул президент.Путин также отдельно поздравил с Пасхой патриарха Кирилла."Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи", — говорится в сообщении.Президент особо отметил созидательный вклад патриарха Кирилла в развитие плодотворного соработничества государства и РПЦ, в поддержку защитников Отечества.Глава государства добавил, что пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки.В конце Путин пожелал здоровья и успехов "в неустанном труде на благо нашего народа".

https://ria.ru/20250419/krashenki-1856777187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, русская православная церковь, пасха, владимир путин