Путин поздравил россиян с Пасхой
Путин назвал Пасху праздником, дарящим любовь и веру в добро
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой, поздравление опубликовали на сайте Кремля.
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"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов", — заявил глава государства.
По его словам, сегодня, как и во все времена, РПЦ и другие христианские конфессии играют большую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей.
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"И, конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", — подчеркнул президент.
Путин также отдельно поздравил с Пасхой патриарха Кирилла.
"Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи", — говорится в сообщении.
Президент особо отметил созидательный вклад патриарха Кирилла в развитие плодотворного соработничества государства и РПЦ, в поддержку защитников Отечества.
Глава государства добавил, что пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки.
В конце Путин пожелал здоровья и успехов "в неустанном труде на благо нашего народа".