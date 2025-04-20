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Путин поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
09:08 20.04.2025 (обновлено: 10:04 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/paskha-2012355214.html
Путин поздравил россиян с Пасхой
Путин поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент Владимир Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой, поздравление опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T09:08:00+03:00
2025-04-20T10:04:00+03:00
религия
россия
русская православная церковь
пасха
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой, поздравление опубликовали на сайте Кремля.&quot;Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов&quot;, — заявил глава государства.По его словам, сегодня, как и во все времена, РПЦ и другие христианские конфессии играют большую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей.&quot;И, конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив&quot;, — подчеркнул президент.Путин также отдельно поздравил с Пасхой патриарха Кирилла."Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи", — говорится в сообщении.Президент особо отметил созидательный вклад патриарха Кирилла в развитие плодотворного соработничества государства и РПЦ, в поддержку защитников Отечества.Глава государства добавил, что пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки.В конце Путин пожелал здоровья и успехов "в неустанном труде на благо нашего народа".
https://ria.ru/20250419/krashenki-1856777187.html
https://ria.ru/20250419/paskha-1858675417.html
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россия, русская православная церковь, пасха, владимир путин
Религия, Россия, Русская православная церковь, Пасха, Владимир Путин
Путин поздравил россиян с Пасхой

Путин назвал Пасху праздником, дарящим любовь и веру в добро

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой, поздравление опубликовали на сайте Кремля.
«

"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов", — заявил глава государства.

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По его словам, сегодня, как и во все времена, РПЦ и другие христианские конфессии играют большую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей.
«

"И, конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", — подчеркнул президент.

Путин также отдельно поздравил с Пасхой патриарха Кирилла.
"Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи", — говорится в сообщении.
Президент особо отметил созидательный вклад патриарха Кирилла в развитие плодотворного соработничества государства и РПЦ, в поддержку защитников Отечества.
Глава государства добавил, что пасхальные торжества озаряют жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки.
В конце Путин пожелал здоровья и успехов "в неустанном труде на благо нашего народа".
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