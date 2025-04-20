https://ria.ru/20250420/paskha-2012348880.html

Володин поздравил верующих с праздником Пасхи

Володин поздравил верующих с праздником Пасхи - РИА Новости, 20.04.2025

Володин поздравил верующих с праздником Пасхи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил верующих с праздником Пасхи и пригласил посетить отреставрированный храм Тихвинской... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T07:24:00+03:00

2025-04-20T07:24:00+03:00

2025-04-20T07:24:00+03:00

религия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил верующих с праздником Пасхи и пригласил посетить отреставрированный храм Тихвинской иконы Божией Матери в селе Высокое Смоленской области. "Поздравляю всех с Пасхой! Светлое Христово Воскресение символизирует торжество жизни, победу добра и справедливости. Наполняет наши сердца радостью и надеждой. В этот день хочу поделиться с вами историей о храме Тихвинской иконы Божией Матери. Где сегодня состоится первое богослужение", - написал он. Председатель Госдумы рассказа, что в апреле 2022 года он впервые оказался в селе Высокое Новодугинского района Смоленской области, где центральное место историко-культурного ансамбля занимает храм Тихвинской иконы Божией Матери, построенный в 1871 году. Володин отметил, что в 30-е годы прошлого века храм Тихвинской иконы Божией Матери был превращен в клуб, в конце 40-х - сначала в пекарню, затем в склад, а в 60-х окончательно лишился куполов, окон и дверей. "Несмотря на это, даже в полуразрушенном храме звучала молитва и горела свеча. Прихожане собирались в нижней части храма, которая в холодное время отапливалась буржуйкой, на богослужения вместе с местным батюшкой... Вера людей в Господа, их молитвы и желание восстановить храм, сделать всё, чтобы он обрел прежний облик, привели к тому, что сегодня пасхальное богослужение состоится в отреставрированном здании... Приглашаю посетить это место", - написал председатель ГД.

https://ria.ru/20250420/paskha-2012336033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленская область, вячеслав володин, госдума рф, пасха, религиозные праздники, религия