Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:04 20.04.2025 (обновлено: 07:11 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/paskha-2012348060.html
Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья
Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья - РИА Новости, 20.04.2025
Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья
Разговляться после длительного поста стоит умеренно, не есть много разнообразной еды сразу, а начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, и точно не стоит... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T07:04:00+03:00
2025-04-20T07:11:00+03:00
религия
иерусалим
иисус христос
русская православная церковь
пасха
религиозные праздники
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003418525_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_046f717a824aa56c5e27bc1cf41d711a.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Разговляться после длительного поста стоит умеренно, не есть много разнообразной еды сразу, а начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, и точно не стоит объедаться мясом, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). В пятницу, 11 апреля завершился Великий пост (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 14 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа. Отец Феодорит отметил, что в первую неделю после Пасхи по церковному уставу ограничений на определенные продукты нет, отменяются обычные посты в среду и пятницу, также разрешен алкоголь, но стоит помнить, что пьянство – грех. "Мы можем выпивать, но не напиваться, есть все, но не объедаться, не переедать. Общий принцип тут – умеренность, это важно и для духа, и для тела", - сказал Сеньчуков. По его словам, чтобы без вреда для здоровья выйти из поста, стоит следовать некоторым правилам. "Во-первых, важна сочетаемость продуктов: желательно не съедать сразу всякой еды, которую не ели в пост. Советую начинать разговение с того, что у нас принято - куличи, немного творожной пасхи, немного яиц. Во-вторых, количество: сразу много есть не стоит, особенно не очень хорошо сразу есть большое количество мяса, тем более если человек строго постился – это будет тяжело. И, в-третьих, естественно, нужно исходить из того, что человеку можно есть, что нельзя, чем он болеет, какие рекомендации врачей", - пояснил священник. Он также посоветовал после поста в целом обратить внимание на здоровье и лишний вес. "Это хорошее время, чтобы оценить, что и как мы едим. Все индивидуально, но, например, если у человека лишний вес, сидячая работа, малоподвижный образ жизни, значит, расход энергии небольшой, и, если много есть, организм просто не справляется это переваривать. Поэтому можно меньше кушать – время поста способствует развитию силы воли в этом отношении. Например, начать менять меню можно с уменьшения количества быстрых углеводов – конфет, сахара", - посоветовал врач. В завершение отец Феодорит пожелал верующим хорошо, в молитве, встретить Пасху и первую неделю после нее. "Обязательно на Пасху и Светлую неделю приходите в храм, как только будет возможность. Вся Светлая неделя ощущается как один праздничный день", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250414/paskha-2011068225.html
https://ria.ru/20250419/paskha-1858675417.html
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003418525_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_cc5cd07d8aa7f868e896b4a96f0835f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, пасха, религиозные праздники, религия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Религиозные праздники, Религия
Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья

Иеромонах Феодорит посоветовал разговляться после долгого поста умеренно

© РИА Новости / Сергей ПятаковИзготовление куличей
Изготовление куличей - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Изготовление куличей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Разговляться после длительного поста стоит умеренно, не есть много разнообразной еды сразу, а начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, и точно не стоит объедаться мясом, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
В пятницу, 11 апреля завершился Великий пост (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 14 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа.
Верующая молится у иконы святой Матроны Московской - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Священник рассказал, что не нужно делать в последнюю неделю перед Пасхой
14 апреля, 04:15
Отец Феодорит отметил, что в первую неделю после Пасхи по церковному уставу ограничений на определенные продукты нет, отменяются обычные посты в среду и пятницу, также разрешен алкоголь, но стоит помнить, что пьянство – грех.
"Мы можем выпивать, но не напиваться, есть все, но не объедаться, не переедать. Общий принцип тут – умеренность, это важно и для духа, и для тела", - сказал Сеньчуков.
По его словам, чтобы без вреда для здоровья выйти из поста, стоит следовать некоторым правилам.
"Во-первых, важна сочетаемость продуктов: желательно не съедать сразу всякой еды, которую не ели в пост. Советую начинать разговение с того, что у нас принято - куличи, немного творожной пасхи, немного яиц. Во-вторых, количество: сразу много есть не стоит, особенно не очень хорошо сразу есть большое количество мяса, тем более если человек строго постился – это будет тяжело. И, в-третьих, естественно, нужно исходить из того, что человеку можно есть, что нельзя, чем он болеет, какие рекомендации врачей", - пояснил священник.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Что можно и нельзя делать на Пасху: традиции, народные приметы и суеверия
Вчера, 15:58
Он также посоветовал после поста в целом обратить внимание на здоровье и лишний вес.
«
"Это хорошее время, чтобы оценить, что и как мы едим. Все индивидуально, но, например, если у человека лишний вес, сидячая работа, малоподвижный образ жизни, значит, расход энергии небольшой, и, если много есть, организм просто не справляется это переваривать. Поэтому можно меньше кушать – время поста способствует развитию силы воли в этом отношении. Например, начать менять меню можно с уменьшения количества быстрых углеводов – конфет, сахара", - посоветовал врач.
В завершение отец Феодорит пожелал верующим хорошо, в молитве, встретить Пасху и первую неделю после нее.
"Обязательно на Пасху и Светлую неделю приходите в храм, как только будет возможность. Вся Светлая неделя ощущается как один праздничный день", - заключил собеседник агентства.
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Священник рассказал, какие песнопения Пасхи должен знать каждый христианин
03:23
 
РелигияИерусалимИисус ХристосРусская православная церковьПасхаРелигиозные праздникиРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала