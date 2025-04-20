https://ria.ru/20250420/paskha-2012348060.html

Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья

Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья - РИА Новости, 20.04.2025

Священник рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья

Разговляться после длительного поста стоит умеренно, не есть много разнообразной еды сразу, а начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, и точно не стоит... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T07:04:00+03:00

2025-04-20T07:04:00+03:00

2025-04-20T07:11:00+03:00

религия

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Разговляться после длительного поста стоит умеренно, не есть много разнообразной еды сразу, а начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, и точно не стоит объедаться мясом, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). В пятницу, 11 апреля завершился Великий пост (четыредесятница). После двух праздничных дней – Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим – в понедельник 14 апреля наступила последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная седмица. Она посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа. Отец Феодорит отметил, что в первую неделю после Пасхи по церковному уставу ограничений на определенные продукты нет, отменяются обычные посты в среду и пятницу, также разрешен алкоголь, но стоит помнить, что пьянство – грех. "Мы можем выпивать, но не напиваться, есть все, но не объедаться, не переедать. Общий принцип тут – умеренность, это важно и для духа, и для тела", - сказал Сеньчуков. По его словам, чтобы без вреда для здоровья выйти из поста, стоит следовать некоторым правилам. "Во-первых, важна сочетаемость продуктов: желательно не съедать сразу всякой еды, которую не ели в пост. Советую начинать разговение с того, что у нас принято - куличи, немного творожной пасхи, немного яиц. Во-вторых, количество: сразу много есть не стоит, особенно не очень хорошо сразу есть большое количество мяса, тем более если человек строго постился – это будет тяжело. И, в-третьих, естественно, нужно исходить из того, что человеку можно есть, что нельзя, чем он болеет, какие рекомендации врачей", - пояснил священник. Он также посоветовал после поста в целом обратить внимание на здоровье и лишний вес. "Это хорошее время, чтобы оценить, что и как мы едим. Все индивидуально, но, например, если у человека лишний вес, сидячая работа, малоподвижный образ жизни, значит, расход энергии небольшой, и, если много есть, организм просто не справляется это переваривать. Поэтому можно меньше кушать – время поста способствует развитию силы воли в этом отношении. Например, начать менять меню можно с уменьшения количества быстрых углеводов – конфет, сахара", - посоветовал врач. В завершение отец Феодорит пожелал верующим хорошо, в молитве, встретить Пасху и первую неделю после нее. "Обязательно на Пасху и Светлую неделю приходите в храм, как только будет возможность. Вся Светлая неделя ощущается как один праздничный день", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250414/paskha-2011068225.html

https://ria.ru/20250419/paskha-1858675417.html

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, пасха, религиозные праздники, религия