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На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
03:27 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/paskha-2012340902.html
На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов
На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов - РИА Новости, 20.04.2025
На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов
Десантникам российской группировки "Днепр", чьи позиции расположены на островах на реке Днепр, в праздник Пасхи куличи доставляют с помощью беспилотных... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:27:00+03:00
2025-04-20T03:27:00+03:00
религия
воздушно-десантные войска россии
пасха
днепр (река)
религиозные праздники
религия
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Десантникам российской группировки "Днепр", чьи позиции расположены на островах на реке Днепр, в праздник Пасхи куличи доставляют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Боец". "В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами", - сказал офицер. В преддверии Пасхи в подземном храме группировки войск "Днепр" военные священники освятили пасхальные куличи, которые были приготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ. В канун Светлой Пасхи военнослужащие - пекари Новороссийского и Ульяновского соединений ВДВ испекли куличи для десантников, выполняющих боевые задачи на передовой. Они изготовили пасхальные куличи исключительно из натуральных продуктов - муки, сахара, сливочного масла, молока - и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба. Выпечка проводилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в его зоне ответственности.
https://ria.ru/20250419/putin-2012290136.html
https://ria.ru/20250419/putin-2012284960.html
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воздушно-десантные войска россии, пасха, днепр (река), религиозные праздники, религия
Религия, Воздушно-десантные войска России, Пасха, Днепр (река), Религиозные праздники, Религия
На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов

Десантникам группировки Днепр куличи доставят с помощью беспилотников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пасхальные куличи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Десантникам российской группировки "Днепр", чьи позиции расположены на островах на реке Днепр, в праздник Пасхи куличи доставляют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Боец".
"В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами", - сказал офицер.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Путин поручил Герасимову передать войскам поздравления с Пасхой
Вчера, 17:20
В преддверии Пасхи в подземном храме группировки войск "Днепр" военные священники освятили пасхальные куличи, которые были приготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ.
В канун Светлой Пасхи военнослужащие - пекари Новороссийского и Ульяновского соединений ВДВ испекли куличи для десантников, выполняющих боевые задачи на передовой. Они изготовили пасхальные куличи исключительно из натуральных продуктов - муки, сахара, сливочного масла, молока - и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба.
Выпечка проводилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в его зоне ответственности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Путин поздравил православных военнослужащих с Пасхой
Вчера, 16:52
 
РелигияВоздушно-десантные войска РоссииПасхаДнепр (река)Религиозные праздникиРелигия
 
 
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