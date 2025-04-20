https://ria.ru/20250420/paskha-2012340902.html
На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов
На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов - РИА Новости, 20.04.2025
На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов
Десантникам российской группировки "Днепр", чьи позиции расположены на островах на реке Днепр, в праздник Пасхи куличи доставляют с помощью беспилотных... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T03:27:00+03:00
2025-04-20T03:27:00+03:00
2025-04-20T03:27:00+03:00
религия
воздушно-десантные войска россии
пасха
днепр (река)
религиозные праздники
религия
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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Десантникам российской группировки "Днепр", чьи позиции расположены на островах на реке Днепр, в праздник Пасхи куличи доставляют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Боец". "В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами", - сказал офицер. В преддверии Пасхи в подземном храме группировки войск "Днепр" военные священники освятили пасхальные куличи, которые были приготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ. В канун Светлой Пасхи военнослужащие - пекари Новороссийского и Ульяновского соединений ВДВ испекли куличи для десантников, выполняющих боевые задачи на передовой. Они изготовили пасхальные куличи исключительно из натуральных продуктов - муки, сахара, сливочного масла, молока - и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба. Выпечка проводилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в его зоне ответственности.
https://ria.ru/20250419/putin-2012290136.html
https://ria.ru/20250419/putin-2012284960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-десантные войска россии, пасха, днепр (река), религиозные праздники, религия
Религия, Воздушно-десантные войска России, Пасха, Днепр (река), Религиозные праздники, Религия
На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов
Десантникам группировки Днепр куличи доставят с помощью беспилотников
ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Десантникам российской группировки "Днепр", чьи позиции расположены на островах на реке Днепр, в праздник Пасхи куличи доставляют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Боец".
"В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами", - сказал офицер.
В преддверии Пасхи в подземном храме группировки войск "Днепр" военные священники освятили пасхальные куличи, которые были приготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ
.
В канун Светлой Пасхи военнослужащие - пекари Новороссийского и Ульяновского соединений ВДВ испекли куличи для десантников, выполняющих боевые задачи на передовой. Они изготовили пасхальные куличи исключительно из натуральных продуктов - муки, сахара, сливочного масла, молока - и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба.
Выпечка проводилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в его зоне ответственности.