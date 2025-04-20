https://ria.ru/20250420/paskha-2012340902.html

На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов

На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов - РИА Новости, 20.04.2025

На передовые позиции ВДВ на Днепре куличи доставят с помощью дронов

Десантникам российской группировки "Днепр", чьи позиции расположены на островах на реке Днепр, в праздник Пасхи куличи доставляют с помощью беспилотных... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T03:27:00+03:00

2025-04-20T03:27:00+03:00

2025-04-20T03:27:00+03:00

религия

воздушно-десантные войска россии

пасха

днепр (река)

религиозные праздники

религия

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ГЕНИЧЕСК, 20 апр - РИА Новости. Десантникам российской группировки "Днепр", чьи позиции расположены на островах на реке Днепр, в праздник Пасхи куличи доставляют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил журналистам начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Боец". "В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах, они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами", - сказал офицер. В преддверии Пасхи в подземном храме группировки войск "Днепр" военные священники освятили пасхальные куличи, которые были приготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ. В канун Светлой Пасхи военнослужащие - пекари Новороссийского и Ульяновского соединений ВДВ испекли куличи для десантников, выполняющих боевые задачи на передовой. Они изготовили пасхальные куличи исключительно из натуральных продуктов - муки, сахара, сливочного масла, молока - и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба. Выпечка проводилась на полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в его зоне ответственности.

https://ria.ru/20250419/putin-2012290136.html

https://ria.ru/20250419/putin-2012284960.html

днепр (река)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воздушно-десантные войска россии, пасха, днепр (река), религиозные праздники, религия