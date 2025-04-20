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Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
02:05 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/paskha-2012338839.html
Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении
Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении - РИА Новости, 20.04.2025
Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении
Более десяти тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ и членов их семей принимают участие в праздничном пасхальном... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T02:05:00+03:00
2025-04-20T02:05:00+03:00
религия
россия
иркутская область
ракетные войска стратегического назначения
пасха
религиозные праздники
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Более десяти тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ и членов их семей принимают участие в праздничном пасхальном богослужении, сообщили в Минобороны России. "Праздничные богослужения и крестный ход для стратегических ракетчиков проходят в пасхальную ночь в гарнизонах стратегических ракетчиков от Тверской до Иркутской областей. В пасхальном богослужении принимают участие более 10000 военнослужащих РВСН и членов их семей", - говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве уточнили, что на территории гарнизонов РВСН находятся более 30 храмов и часовен. "После чтения канона Великой Субботы был организован крестный ход. В храме царило праздничное пасхальное настроение, а совместное участие в таинстве Евхаристии еще больше сплотило общую радость о Воскресшем Христе", - добавили там.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012329280.html
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россия, иркутская область, ракетные войска стратегического назначения, пасха, религиозные праздники, религия
Религия, Россия, Иркутская область, Ракетные войска стратегического назначения, Пасха, Религиозные праздники, Религия
Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении

Более десяти тысяч военных РВСН и их семьи участвуют в пасхальном богослужении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Более десяти тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ и членов их семей принимают участие в праздничном пасхальном богослужении, сообщили в Минобороны России.
"Праздничные богослужения и крестный ход для стратегических ракетчиков проходят в пасхальную ночь в гарнизонах стратегических ракетчиков от Тверской до Иркутской областей. В пасхальном богослужении принимают участие более 10000 военнослужащих РВСН и членов их семей", - говорится в сообщении военного ведомства.
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В министерстве уточнили, что на территории гарнизонов РВСН находятся более 30 храмов и часовен.
"После чтения канона Великой Субботы был организован крестный ход. В храме царило праздничное пасхальное настроение, а совместное участие в таинстве Евхаристии еще больше сплотило общую радость о Воскресшем Христе", - добавили там.
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