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Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении
Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении - РИА Новости, 20.04.2025
Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении
Более десяти тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ и членов их семей принимают участие в праздничном пасхальном... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T02:05:00+03:00
2025-04-20T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Более десяти тысяч военнослужащих ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ и членов их семей принимают участие в праздничном пасхальном богослужении, сообщили в Минобороны России. "Праздничные богослужения и крестный ход для стратегических ракетчиков проходят в пасхальную ночь в гарнизонах стратегических ракетчиков от Тверской до Иркутской областей. В пасхальном богослужении принимают участие более 10000 военнослужащих РВСН и членов их семей", - говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве уточнили, что на территории гарнизонов РВСН находятся более 30 храмов и часовен. "После чтения канона Великой Субботы был организован крестный ход. В храме царило праздничное пасхальное настроение, а совместное участие в таинстве Евхаристии еще больше сплотило общую радость о Воскресшем Христе", - добавили там.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область, ракетные войска стратегического назначения, пасха, религиозные праздники, религия
Религия, Россия, Иркутская область, Ракетные войска стратегического назначения, Пасха, Религиозные праздники, Религия
Более десяти тысяч военнослужащих РВСН участвуют в пасхальном богослужении
Более десяти тысяч военных РВСН и их семьи участвуют в пасхальном богослужении