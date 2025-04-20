https://ria.ru/20250420/paskha-2012336033.html
Мишустин поздравил верующих с Пасхой
Мишустин поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Мишустин поздравил верующих с Пасхой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой и отметил, что Русская православная церковь сохраняет духовные ценности и культурное наследие... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:19:00+03:00
2025-04-20T01:19:00+03:00
2025-04-20T01:24:00+03:00
религия
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русская православная церковь
религия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой и отметил, что Русская православная церковь сохраняет духовные ценности и культурное наследие России, собирает Русский мир.В 2025 году в Русской православной церкви встречают Воскресение Христово 20 апреля."Светлое Христово Воскресение – особенный день для миллионов верующих. Он олицетворяет возрождение и надежду, напоминает, насколько важны помощь ближним, проявление милосердия и доброты", - говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном на сайте кабина РФ.Премьер-министр указал на роль Церкви в сохранении духовно-нравственных ценностей и культурного наследия России."На протяжении многих веков Русская православная церковь сохраняет духовно-нравственные ценности и культурное наследие нашей страны, собирает воедино Русский мир, неравнодушных людей разных наций, культур и государств", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012329280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, русская православная церковь, религия, михаил мишустин
Религия, Россия, Русская православная церковь, Религия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил верующих с Пасхой
Мишустин заявил, что РПЦ сохраняет духовные ценности и культурное наследие