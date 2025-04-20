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Мишустин поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
01:19 20.04.2025 (обновлено: 01:24 20.04.2025)
https://ria.ru/20250420/paskha-2012336033.html
Мишустин поздравил верующих с Пасхой
Мишустин поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Мишустин поздравил верующих с Пасхой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой и отметил, что Русская православная церковь сохраняет духовные ценности и культурное наследие... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T01:19:00+03:00
2025-04-20T01:24:00+03:00
религия
россия
русская православная церковь
религия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой и отметил, что Русская православная церковь сохраняет духовные ценности и культурное наследие России, собирает Русский мир.В 2025 году в Русской православной церкви встречают Воскресение Христово 20 апреля."Светлое Христово Воскресение – особенный день для миллионов верующих. Он олицетворяет возрождение и надежду, напоминает, насколько важны помощь ближним, проявление милосердия и доброты", - говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном на сайте кабина РФ.Премьер-министр указал на роль Церкви в сохранении духовно-нравственных ценностей и культурного наследия России."На протяжении многих веков Русская православная церковь сохраняет духовно-нравственные ценности и культурное наследие нашей страны, собирает воедино Русский мир, неравнодушных людей разных наций, культур и государств", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250420/paskha-2012329280.html
https://ria.ru/20250419/putin-2012285626.html
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россия, русская православная церковь, религия, михаил мишустин
Религия, Россия, Русская православная церковь, Религия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил верующих с Пасхой

Мишустин заявил, что РПЦ сохраняет духовные ценности и культурное наследие

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой и отметил, что Русская православная церковь сохраняет духовные ценности и культурное наследие России, собирает Русский мир.
В 2025 году в Русской православной церкви встречают Воскресение Христово 20 апреля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
00:05
"Светлое Христово Воскресение – особенный день для миллионов верующих. Он олицетворяет возрождение и надежду, напоминает, насколько важны помощь ближним, проявление милосердия и доброты", - говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном на сайте кабина РФ.
Премьер-министр указал на роль Церкви в сохранении духовно-нравственных ценностей и культурного наследия России.
"На протяжении многих веков Русская православная церковь сохраняет духовно-нравственные ценности и культурное наследие нашей страны, собирает воедино Русский мир, неравнодушных людей разных наций, культур и государств", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Путин поздравил всех православных с Пасхой
Вчера, 16:56
 
РелигияРоссияРусская православная церковьРелигияМихаил Мишустин
 
 
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