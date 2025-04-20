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Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении - РИА Новости, 20.04.2025
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00:23 20.04.2025
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Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении
Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении - РИА Новости, 20.04.2025
Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:23:00+03:00
2025-04-20T00:23:00+03:00
владимир путин
сергей собянин
московское суворовское военное училище
пасха
религия
религиозные праздники
политика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода, передаёт корреспондент РИА Новости. В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи. В храме на службе среди многочисленных православных верующих также присутствуют курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.
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владимир путин, сергей собянин, московское суворовское военное училище, пасха, религия, религиозные праздники, политика
Владимир Путин, Сергей Собянин, Московское суворовское военное училище, Пасха, Религия, Религиозные праздники, Политика
Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении

Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода, передаёт корреспондент РИА Новости.
В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи.
В храме на службе среди многочисленных православных верующих также присутствуют курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.
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