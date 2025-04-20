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Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении

Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении - РИА Новости, 20.04.2025

Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:23:00+03:00

2025-04-20T00:23:00+03:00

2025-04-20T00:23:00+03:00

владимир путин

сергей собянин

московское суворовское военное училище

пасха

религия

религиозные праздники

политика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода, передаёт корреспондент РИА Новости. В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи. В храме на службе среди многочисленных православных верующих также присутствуют курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей собянин, московское суворовское военное училище, пасха, религия, религиозные праздники, политика