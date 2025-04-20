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Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении
Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении - РИА Новости, 20.04.2025
Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:23:00+03:00
2025-04-20T00:23:00+03:00
2025-04-20T00:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, которые вместе прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, пообщались в ожидании возвращения крестного хода, передаёт корреспондент РИА Новости. В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи. В храме на службе среди многочисленных православных верующих также присутствуют курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей собянин, московское суворовское военное училище, пасха, религия, религиозные праздники, политика
Владимир Путин, Сергей Собянин, Московское суворовское военное училище, Пасха, Религия, Религиозные праздники, Политика
Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении
Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя