https://ria.ru/20250420/paskha-2012330862.html
Патриарх Кирилл совершил крестный ход
Патриарх Кирилл совершил крестный ход - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл совершил крестный ход
Патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - предстоятель Русской православной церкви, духовенство и миряне приветствуют... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:14:00+03:00
2025-04-20T00:14:00+03:00
2025-04-20T08:57:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - предстоятель Русской православной церкви, духовенство и миряне приветствуют друг друга первыми пасхальными возгласами "Христос Воскресе!", передает корреспондент РИА Новости.На ночное пасхальное патриаршее богослужение собрались тысячи человек. В храм Христа Спасителя прибыл президент России Владимир Путин. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Спасатель. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Христовом - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. После пасхальной утрени служат литургию.Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
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Крестный ход вокруг храма Христа Спасителя
Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - духовенство и миряне приветствуют друг друга возгласами "Христос Воскресе!"
2025-04-20T00:14
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Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
2025-04-20T00:14
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, религиозные праздники, пасха, владимир путин, россия, иерусалим, иисус христос, фонд андрея первозванного, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия, Религиозные праздники, Пасха, Владимир Путин, Россия, Иерусалим, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл совершил крестный ход
Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя