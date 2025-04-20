https://ria.ru/20250420/paskha-2012330862.html

Патриарх Кирилл совершил крестный ход

Патриарх Кирилл совершил крестный ход - РИА Новости, 20.04.2025

Патриарх Кирилл совершил крестный ход

Патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - предстоятель Русской православной церкви, духовенство и миряне приветствуют... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:14:00+03:00

2025-04-20T00:14:00+03:00

2025-04-20T08:57:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - предстоятель Русской православной церкви, духовенство и миряне приветствуют друг друга первыми пасхальными возгласами "Христос Воскресе!", передает корреспондент РИА Новости.На ночное пасхальное патриаршее богослужение собрались тысячи человек. В храм Христа Спасителя прибыл президент России Владимир Путин. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Спасатель. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Христовом - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. После пасхальной утрени служат литургию.Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012329822.html

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Крестный ход вокруг храма Христа Спасителя Патриарх Кирилл совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя - духовенство и миряне приветствуют друг друга возгласами "Христос Воскресе!" 2025-04-20T00:14 true PT0M16S

Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. 2025-04-20T00:14 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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