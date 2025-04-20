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Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
00:05 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/paskha-2012329280.html
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым, посоветовал в праздник обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:05:00+03:00
2025-04-20T00:05:00+03:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религиозные праздники
религия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым, посоветовал в праздник обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи, следует из пасхального обращения, распространенного его пресс-службой. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа. "Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. &lt;…&gt; Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресения Христова - неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь. Обнимите родных и близких, поздравьте их с праздником, поддержите тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем участии, дабы и они могли ощутить созидающую и преображающую силу пасхальной радости", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, даже самые малые усилия, скромная лепта "не потеряют ценности в очах Божьих, если мы, руководствуясь евангельскими заповедями, будем трудиться ради пользы ближних наших". Воскресение Христово"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад, как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Однако, чтобы туда попасть, есть одно условие - "мы должны ответить на милость Божию, на Его нисхождение во ад, на Его искупление наших грехов — своим стремлением жить праведно настолько, насколько это в наших силах, творить добро, никого не осуждать, никому не завидовать, жить с легким сердцем, воспринимая мир Божий как явление Его благодати, радуясь каждому наступившему дню", заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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иисус христос, русская православная церковь, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), религиозные праздники, религия
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религиозные праздники, Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым, посоветовал в праздник обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи, следует из пасхального обращения, распространенного его пресс-службой.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Вчера, 10:03
"Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. <…> Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресения Христова - неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь. Обнимите родных и близких, поздравьте их с праздником, поддержите тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем участии, дабы и они могли ощутить созидающую и преображающую силу пасхальной радости", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, даже самые малые усилия, скромная лепта "не потеряют ценности в очах Божьих, если мы, руководствуясь евангельскими заповедями, будем трудиться ради пользы ближних наших".
Президент России Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Путин приехал на пасхальную службу
00:02

Воскресение Христово

"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.
Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад, как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
Однако, чтобы туда попасть, есть одно условие - "мы должны ответить на милость Божию, на Его нисхождение во ад, на Его искупление наших грехов — своим стремлением жить праведно настолько, насколько это в наших силах, творить добро, никого не осуждать, никому не завидовать, жить с легким сердцем, воспринимая мир Божий как явление Его благодати, радуясь каждому наступившему дню", заключил патриарх Кирилл.
Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Вчера, 23:56
 
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