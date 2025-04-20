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Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым, посоветовал в праздник обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:05:00+03:00

2025-04-20T00:05:00+03:00

2025-04-20T00:05:00+03:00

религия

иисус христос

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым, посоветовал в праздник обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи, следует из пасхального обращения, распространенного его пресс-службой. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа. "Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи. <…> Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресения Христова - неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь. Обнимите родных и близких, поздравьте их с праздником, поддержите тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем участии, дабы и они могли ощутить созидающую и преображающую силу пасхальной радости", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, даже самые малые усилия, скромная лепта "не потеряют ценности в очах Божьих, если мы, руководствуясь евангельскими заповедями, будем трудиться ради пользы ближних наших". Воскресение Христово"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея. Таким образом, согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад, как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни". Однако, чтобы туда попасть, есть одно условие - "мы должны ответить на милость Божию, на Его нисхождение во ад, на Его искупление наших грехов — своим стремлением жить праведно настолько, насколько это в наших силах, творить добро, никого не осуждать, никому не завидовать, жить с легким сердцем, воспринимая мир Божий как явление Его благодати, радуясь каждому наступившему дню", заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

https://ria.ru/20250420/putin-2012329120.html

https://ria.ru/20250419/khram-2012328126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иисус христос, русская православная церковь, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), религиозные праздники, религия