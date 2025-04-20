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Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
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11:31 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/pasha-2012369118.html
Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой
Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025
Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой
Первый заместитель Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой, отметив что этот... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T11:31:00+03:00
2025-04-20T11:31:00+03:00
россия
дамир мухетдинов
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый заместитель Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой, отметив что этот праздник преображает души верующих. Поздравление опубликовано в Telegram-канале ДУМ РФ.Праздник Светлой Пасхи в этом году Русская православная церковь отмечает 20 апреля. “Праздник Пасхи - это торжество добра и света, преображающее души верующих христиан. В эти радостные для христиан дни возобновляю свои уверения в моих братских чувствах”, - говорится в поздравлении муфтия.Муфтий подчеркнул, что Пасха подводит черту под временем поста — “аскетической практики, объединяющей представителей традиционных религий России”. “Молитвенно прошу Всевышнего Господа благословить установившееся между традиционными религиями России доброе сотрудничество, даровать нам мира, взаимопонимания и братской любви”, - говорится в поздравлении. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в поздравлении отметил, что Пасха символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой и является ярким выражением глубокой веры и надежды. “Пасха — это время, когда сердца наполняются радостью, миром и любовью. Пусть в этот светлый день ваши дома будут полны счастья, тепла и гармонии, а ваши сердца — света и умиротворения”, - написал в поздравлении в своем Telegram-канале глава ЦДУБ.
https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html
https://ria.ru/20250420/paskha-2012359483.html
https://ria.ru/20250420/paskha-2012329280.html
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россия, дамир мухетдинов, русская православная церковь, пасха
Россия, Дамир Мухетдинов, Русская православная церковь, Пасха
Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой

Муфтий Мухетдинов: Пасха преображает души верующих

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый заместитель Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой, отметив что этот праздник преображает души верующих. Поздравление опубликовано в Telegram-канале ДУМ РФ.
Праздник Светлой Пасхи в этом году Русская православная церковь отмечает 20 апреля.
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«

“Праздник Пасхи - это торжество добра и света, преображающее души верующих христиан. В эти радостные для христиан дни возобновляю свои уверения в моих братских чувствах”, - говорится в поздравлении муфтия.

Муфтий подчеркнул, что Пасха подводит черту под временем поста — “аскетической практики, объединяющей представителей традиционных религий России”.
«
“Молитвенно прошу Всевышнего Господа благословить установившееся между традиционными религиями России доброе сотрудничество, даровать нам мира, взаимопонимания и братской любви”, - говорится в поздравлении.
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Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в поздравлении отметил, что Пасха символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой и является ярким выражением глубокой веры и надежды.
«

“Пасха — это время, когда сердца наполняются радостью, миром и любовью. Пусть в этот светлый день ваши дома будут полны счастья, тепла и гармонии, а ваши сердца — света и умиротворения”, - написал в поздравлении в своем Telegram-канале глава ЦДУБ.

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РоссияДамир МухетдиновРусская православная церковьПасха
 
 
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