Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой
Муфтий Мухетдинов: Пасха преображает души верующих
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый заместитель Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой, отметив что этот праздник преображает души верующих. Поздравление опубликовано в Telegram-канале ДУМ РФ.
Праздник Светлой Пасхи в этом году Русская православная церковь отмечает 20 апреля.
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“Праздник Пасхи - это торжество добра и света, преображающее души верующих христиан. В эти радостные для христиан дни возобновляю свои уверения в моих братских чувствах”, - говорится в поздравлении муфтия.
Муфтий подчеркнул, что Пасха подводит черту под временем поста — “аскетической практики, объединяющей представителей традиционных религий России”.
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“Молитвенно прошу Всевышнего Господа благословить установившееся между традиционными религиями России доброе сотрудничество, даровать нам мира, взаимопонимания и братской любви”, - говорится в поздравлении.
Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в поздравлении отметил, что Пасха символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой и является ярким выражением глубокой веры и надежды.
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“Пасха — это время, когда сердца наполняются радостью, миром и любовью. Пусть в этот светлый день ваши дома будут полны счастья, тепла и гармонии, а ваши сердца — света и умиротворения”, - написал в поздравлении в своем Telegram-канале глава ЦДУБ.