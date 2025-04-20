https://ria.ru/20250420/pasha-2012369118.html

Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой

Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой - РИА Новости, 20.04.2025

Муфтий поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой

Первый заместитель Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой, отметив что этот... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T11:31:00+03:00

2025-04-20T11:31:00+03:00

2025-04-20T11:31:00+03:00

россия

дамир мухетдинов

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Первый заместитель Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов поздравил прихожан Русской православной церкви с Пасхой, отметив что этот праздник преображает души верующих. Поздравление опубликовано в Telegram-канале ДУМ РФ.Праздник Светлой Пасхи в этом году Русская православная церковь отмечает 20 апреля. “Праздник Пасхи - это торжество добра и света, преображающее души верующих христиан. В эти радостные для христиан дни возобновляю свои уверения в моих братских чувствах”, - говорится в поздравлении муфтия.Муфтий подчеркнул, что Пасха подводит черту под временем поста — “аскетической практики, объединяющей представителей традиционных религий России”. “Молитвенно прошу Всевышнего Господа благословить установившееся между традиционными религиями России доброе сотрудничество, даровать нам мира, взаимопонимания и братской любви”, - говорится в поздравлении. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) в поздравлении отметил, что Пасха символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой и является ярким выражением глубокой веры и надежды. “Пасха — это время, когда сердца наполняются радостью, миром и любовью. Пусть в этот светлый день ваши дома будут полны счастья, тепла и гармонии, а ваши сердца — света и умиротворения”, - написал в поздравлении в своем Telegram-канале глава ЦДУБ.

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

https://ria.ru/20250420/paskha-2012359483.html

https://ria.ru/20250420/paskha-2012329280.html

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россия, дамир мухетдинов, русская православная церковь, пасха