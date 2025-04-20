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Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 20.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:14 20.04.2025дополняется ...
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Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане
Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 20.04.2025
Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане
Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане для пасхального благословения РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T13:14:00+03:00
2025-04-20T13:14:00+03:00
религия
ватикан
папа римский
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ватикан, папа римский
Религия, Ватикан, Папа Римский
Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане

Папа римский появился перед верующими в Ватикане для пасхального благословения

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане для пасхального благословения
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