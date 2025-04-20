https://ria.ru/20250420/papa-2012378526.html

Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане

Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 20.04.2025

Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане

Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане для пасхального благословения РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:14:00+03:00

2025-04-20T13:14:00+03:00

2025-04-20T13:14:00+03:00

религия

ватикан

папа римский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009646537_0:81:3070:1808_1920x0_80_0_0_d15d533352bc666354ff1538bad6b8c0.jpg

Папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане для пасхального благословенияРИА Новости

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ватикан, папа римский