https://ria.ru/20250420/oon-2012351608.html

В ООН оценили инициативу Путина о пасхальном перемирии с Украиной

В ООН оценили инициативу Путина о пасхальном перемирии с Украиной - РИА Новости, 20.04.2025

В ООН оценили инициативу Путина о пасхальном перемирии с Украиной

Инициатива президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии с Украиной - позитивный шаг, который может снизить напряженность, отказ от нее со стороны... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:30:00+03:00

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КАИР, 19 апр - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии с Украиной - позитивный шаг, который может снизить напряженность, отказ от нее со стороны Владимира Зеленского означал бы отказ от мира, заявил РИА Новости глава представительства Международного совета по правам человека (International Human Rights Council, IHRC) при ООН в Женеве Хайсам Абу Саид. В субботу президент России объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Это (предложение РФ - ред.) хорошая и похвальная инициатива… Она может привести к снижению напряженности, пусть даже на время, и стать шансом укрепить диалог между всеми сторонами", - сказал глава представительства IHRC в Женеве. Правозащитник подчеркнул, что инициатива РФ учитывает не только политический, но прежде всего гуманитарный и религиозный аспекты. По его словам, отказ от этого предложения со стороны Зеленского означал бы "отказ от мира и диалога". "Сегодня мы видим призыв к миру со стороны президента Путина, и президенту Зеленскому следует воспользоваться этой возможностью, чтобы его не стали воспринимать как человека, отвергающего политическое урегулирование или мир в целом. Эта война не в интересах Запада, все видели ее последствия на социальном, экономическом и гуманитарном уровнях", - добавил он.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, женева (город), владимир зеленский, владимир путин, оон