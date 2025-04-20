https://ria.ru/20250420/obstrely-2012332085.html
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.04.2025
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:27:00+03:00
2025-04-20T00:27:00+03:00
2025-04-20T00:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено четыре боеприпаса. Поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Происшествия
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса