https://ria.ru/20250420/obstrely-2012332085.html

Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.04.2025

Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:27:00+03:00

2025-04-20T00:27:00+03:00

2025-04-20T00:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

владимир путин

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено четыре боеприпаса. Поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, происшествия