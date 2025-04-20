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Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/obstrely-2012332085.html
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.04.2025
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:27:00+03:00
2025-04-20T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
владимир путин
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено четыре боеприпаса. Поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Происшествия
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Ну теперь не жалуйтесь: пасхальное перемирие стало приговором Украине
Вчера, 22:16
Как уточняет ведомство, всего было выпущено четыре боеприпаса.
Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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