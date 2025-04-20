https://ria.ru/20250420/nju-deli-2012333819.html

В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек

В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек - РИА Новости, 20.04.2025

В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли, пятеро были госпитализированы в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели, сообщает местный телеканал NDTV. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T00:45:00+03:00

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2025-04-20T00:45:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, пятеро были госпитализированы в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели, сообщает местный телеканал NDTV. "Здание в (районе - ред.) Мустафабад рухнуло, завалив нескольких человек обломками. В то время как спасатели вытащили одиннадцать человек живыми, еще одиннадцать были объявлены мертвыми", - говорится в сообщении телеканала. Пять человек были госпитализированы. Отмечается, что обрушившееся здание было построено с нарушениями техники безопасности.

https://ria.ru/20250414/zhertvy-2011246084.html

https://ria.ru/20241026/obrushenie-1980233323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, нью-дели