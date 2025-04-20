В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек
В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек, еще пятеро пострадали
© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, пятеро были госпитализированы в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели, сообщает местный телеканал NDTV.
"Здание в (районе - ред.) Мустафабад рухнуло, завалив нескольких человек обломками. В то время как спасатели вытащили одиннадцать человек живыми, еще одиннадцать были объявлены мертвыми", - говорится в сообщении телеканала.
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Пять человек были госпитализированы.
Отмечается, что обрушившееся здание было построено с нарушениями техники безопасности.
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