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В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек - РИА Новости, 20.04.2025
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00:45 20.04.2025
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В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек
В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек - РИА Новости, 20.04.2025
В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли, пятеро были госпитализированы в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели, сообщает местный телеканал NDTV. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T00:45:00+03:00
2025-04-20T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, пятеро были госпитализированы в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели, сообщает местный телеканал NDTV. "Здание в (районе - ред.) Мустафабад рухнуло, завалив нескольких человек обломками. В то время как спасатели вытащили одиннадцать человек живыми, еще одиннадцать были объявлены мертвыми", - говорится в сообщении телеканала. Пять человек были госпитализированы. Отмечается, что обрушившееся здание было построено с нарушениями техники безопасности.
https://ria.ru/20250414/zhertvy-2011246084.html
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в мире, индия, нью-дели
В мире, Индия, Нью-Дели
В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек

В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, пятеро были госпитализированы в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели, сообщает местный телеканал NDTV.
"Здание в (районе - ред.) Мустафабад рухнуло, завалив нескольких человек обломками. В то время как спасатели вытащили одиннадцать человек живыми, еще одиннадцать были объявлены мертвыми", - говорится в сообщении телеканала.
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Пять человек были госпитализированы.
Отмечается, что обрушившееся здание было построено с нарушениями техники безопасности.
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