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Эксперт считает, что предпосылок для падения цен на нефть в мире ниже нуля - РИА Новости, 20.04.2025
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04:23 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/neft-2012342527.html
Эксперт считает, что предпосылок для падения цен на нефть в мире ниже нуля
Эксперт считает, что предпосылок для падения цен на нефть в мире ниже нуля - РИА Новости, 20.04.2025
Эксперт считает, что предпосылок для падения цен на нефть в мире ниже нуля
Биржевые цены на нефть в мире могут снизиться до 50 долларов за баррель и даже ниже, но сейчас нет предпосылок для падения котировок до нулевых или... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T04:23:00+03:00
2025-04-20T04:23:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
китай
игорь юшков
опек
фонд национальной энергетической безопасности
wti (нефть)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Биржевые цены на нефть в мире могут снизиться до 50 долларов за баррель и даже ниже, но сейчас нет предпосылок для падения котировок до нулевых или отрицательных значений, как это случилось пять лет назад с маркой WTI, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ровно пять лет назад, 20 апреля 2020 года, цены на майский фьючерс североамериканской марки нефти WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли отрицательных значений, баррель стал стоить минус 40 долларов - поставщики платили покупателям "черного золота" за вывоз продукции, так как хранилища были переполнены из-за низкого спроса в ситуации ковида. Юшков объяснил, что тогда это произошло из-за особенностей торгов именно этими фьючерсами - в конце месяца владелец ценной бумаги должен был физически забрать купленную нефть. Обычно перед окончанием торгов биржевые игроки продавали свои фьючерсы компаниям, которые занимаются нефтепереработкой. Однако спрос на нефтепродукты из-за коронавируса снизился, так еще и трубопроводы были заняты закачкой нефти в хранилища, что физически не позволяло забрать сырье. "Нынешние условия не располагают к повторению подобной истории. Они характеризуются тем, что цена может постепенно снижаться довольно глубоко, но не в минус уходить, из-за того что могут сложиться две противоположные тенденции. Торговая война США и Китая, или США и всего мира, может привести к снижению объема потребления, а также позиция ОПЕК+, которая пока исходит из того, что нужно продолжать увеличивать объемы своего производства... Возможное снижение спроса и увеличение добычи, конечно, толкают цену на нефть вниз", - сказал Юшков. "Поэтому мы можем увидеть, безусловно, и 50, и чуть меньше, может быть, долларов за баррель сорта Brent. Но, тем не менее, вряд ли это будет надолго, потому что все-таки торговые войны рано или поздно тоже заканчиваются. И ОПЕК+ может пересмотреть свои решения. И главное, если даже этого ничего не произойдет, то при низких ценах на нефть будет снижаться объем производства, прежде всего, в Соединенных Штатах", - добавил он. При этом, по словам эксперта, если соглашение ОПЕК+ развалится и на рынок выйдут дополнительные 4-4,5 миллиона баррелей нефти в сутки, цена Brent просядет до 30-40 долларов за баррель, но даже в этом случае котировки очень быстро скорректируются как раз за счет того, что добыча в США и ряде других стран будет нерентабельной и начнет снижаться.
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экономика, цены на нефть, сша, китай, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, wti (нефть), brent
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Игорь Юшков, ОПЕК, Фонд национальной энергетической безопасности, WTI (нефть), Brent
Эксперт считает, что предпосылок для падения цен на нефть в мире ниже нуля

Экономист Юшков: предпосылок для падения цен на нефть в мире ниже нуля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Биржевые цены на нефть в мире могут снизиться до 50 долларов за баррель и даже ниже, но сейчас нет предпосылок для падения котировок до нулевых или отрицательных значений, как это случилось пять лет назад с маркой WTI, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ровно пять лет назад, 20 апреля 2020 года, цены на майский фьючерс североамериканской марки нефти WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли отрицательных значений, баррель стал стоить минус 40 долларов - поставщики платили покупателям "черного золота" за вывоз продукции, так как хранилища были переполнены из-за низкого спроса в ситуации ковида.
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Юшков объяснил, что тогда это произошло из-за особенностей торгов именно этими фьючерсами - в конце месяца владелец ценной бумаги должен был физически забрать купленную нефть. Обычно перед окончанием торгов биржевые игроки продавали свои фьючерсы компаниям, которые занимаются нефтепереработкой. Однако спрос на нефтепродукты из-за коронавируса снизился, так еще и трубопроводы были заняты закачкой нефти в хранилища, что физически не позволяло забрать сырье.
"Нынешние условия не располагают к повторению подобной истории. Они характеризуются тем, что цена может постепенно снижаться довольно глубоко, но не в минус уходить, из-за того что могут сложиться две противоположные тенденции. Торговая война США и Китая, или США и всего мира, может привести к снижению объема потребления, а также позиция ОПЕК+, которая пока исходит из того, что нужно продолжать увеличивать объемы своего производства... Возможное снижение спроса и увеличение добычи, конечно, толкают цену на нефть вниз", - сказал Юшков.
"Поэтому мы можем увидеть, безусловно, и 50, и чуть меньше, может быть, долларов за баррель сорта Brent. Но, тем не менее, вряд ли это будет надолго, потому что все-таки торговые войны рано или поздно тоже заканчиваются. И ОПЕК+ может пересмотреть свои решения. И главное, если даже этого ничего не произойдет, то при низких ценах на нефть будет снижаться объем производства, прежде всего, в Соединенных Штатах", - добавил он.
При этом, по словам эксперта, если соглашение ОПЕК+ развалится и на рынок выйдут дополнительные 4-4,5 миллиона баррелей нефти в сутки, цена Brent просядет до 30-40 долларов за баррель, но даже в этом случае котировки очень быстро скорректируются как раз за счет того, что добыча в США и ряде других стран будет нерентабельной и начнет снижаться.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАКитайИгорь ЮшковОПЕКФонд национальной энергетической безопасностиWTI (нефть)Brent
 
 
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