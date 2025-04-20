Эксперт считает, что предпосылок для падения цен на нефть в мире ниже нуля
Экономист Юшков: предпосылок для падения цен на нефть в мире ниже нуля
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Биржевые цены на нефть в мире могут снизиться до 50 долларов за баррель и даже ниже, но сейчас нет предпосылок для падения котировок до нулевых или отрицательных значений, как это случилось пять лет назад с маркой WTI, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ровно пять лет назад, 20 апреля 2020 года, цены на майский фьючерс североамериканской марки нефти WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) достигли отрицательных значений, баррель стал стоить минус 40 долларов - поставщики платили покупателям "черного золота" за вывоз продукции, так как хранилища были переполнены из-за низкого спроса в ситуации ковида.
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Юшков объяснил, что тогда это произошло из-за особенностей торгов именно этими фьючерсами - в конце месяца владелец ценной бумаги должен был физически забрать купленную нефть. Обычно перед окончанием торгов биржевые игроки продавали свои фьючерсы компаниям, которые занимаются нефтепереработкой. Однако спрос на нефтепродукты из-за коронавируса снизился, так еще и трубопроводы были заняты закачкой нефти в хранилища, что физически не позволяло забрать сырье.
"Нынешние условия не располагают к повторению подобной истории. Они характеризуются тем, что цена может постепенно снижаться довольно глубоко, но не в минус уходить, из-за того что могут сложиться две противоположные тенденции. Торговая война США и Китая, или США и всего мира, может привести к снижению объема потребления, а также позиция ОПЕК+, которая пока исходит из того, что нужно продолжать увеличивать объемы своего производства... Возможное снижение спроса и увеличение добычи, конечно, толкают цену на нефть вниз", - сказал Юшков.
"Поэтому мы можем увидеть, безусловно, и 50, и чуть меньше, может быть, долларов за баррель сорта Brent. Но, тем не менее, вряд ли это будет надолго, потому что все-таки торговые войны рано или поздно тоже заканчиваются. И ОПЕК+ может пересмотреть свои решения. И главное, если даже этого ничего не произойдет, то при низких ценах на нефть будет снижаться объем производства, прежде всего, в Соединенных Штатах", - добавил он.
При этом, по словам эксперта, если соглашение ОПЕК+ развалится и на рынок выйдут дополнительные 4-4,5 миллиона баррелей нефти в сутки, цена Brent просядет до 30-40 долларов за баррель, но даже в этом случае котировки очень быстро скорректируются как раз за счет того, что добыча в США и ряде других стран будет нерентабельной и начнет снижаться.