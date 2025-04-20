https://ria.ru/20250420/nauka-2012139213.html
"Есть несколько свидетельств". Что наука говорит о воскресении Христа
"Есть несколько свидетельств". Что наука говорит о воскресении Христа - РИА Новости, 20.04.2025
"Есть несколько свидетельств". Что наука говорит о воскресении Христа
Наступил главный христианский праздник — Пасха. В этом году его дата совпала у православных и католиков. Есть повод поставить точку в давнем научном споре: одни РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T08:00:00+03:00
2025-04-20T08:00:00+03:00
2025-04-20T08:02:00+03:00
религия
рим
пасха
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Наступил главный христианский праздник — Пасха. В этом году его дата совпала у православных и католиков. Есть повод поставить точку в давнем научном споре: одни называют Воскресение Христово чудом, другие — выдумкой. Причем обе стороны ссылаются на авторитетные источники первых веков. Что же на самом деле произошло две тысячи лет назад — в материале РИА Новости."Не увижу — не поверю"Парадоксально, но первыми, кто усомнился в том, что Спаситель воскрес, были апостолы. Согласно Евангелию, после распятия Христа сначала увидели благочестивые жены, присутствовавшие при казни.По иудейскому обычаю они пришли помазать его тело особым маслом — миром. Именно поэтому церковная традиция называет их женами-мироносицами. Но погребальная пещера была пуста. А затем им явился воскресший Христос. Женщины сразу побежали возвестить благую весть его ученикам.Но те, по свидетельству евангелиста Марка, "не поверили". И в чуде убедились только после того, как Иисус явился им сам. При этом отсутствовал один из апостолов — Фома. Он потребовал в буквальном смысле ощутимых доказательств: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".Помимо христианских авторов, о смерти и воскресении Иисуса сообщают некоторые античные авторы, а также иудейские историки. И большинство современных ученых считают их свидетельства достоверными."Не исчезли по сей день"Так, римский историк I столетия Тацит, описывая масштабный пожар в Риме, устроенный Нероном, утверждает: император объявил виновными именно христиан."Нерон, — повествует Тацит, — <…> нашел виноватых и предал самым изощренным казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев".О Христе сообщают и другие хронисты — Таллос, Светоний и Плиний Младший. Однако наиболее значимыми с этой точки зрения считаются труды современника Тацита — иудейского историка Иосифа Флавия."И когда Пилат по обвинению наших старейшин приговорил его к распятию, те, кто с самого начала возлюбили его, остались ему верны. На третий день он явился им снова живой. Ибо божественные пророки предвозвестили это и огромное множество других чудес относительно него. И племя христиан, название которых пошло от него, не исчезло по сей день", писал он в "Иудейских древностях".Именно этот отрывок в XX веке вызвал ожесточенные споры среди ученых. Одни со скепсисом отмечали: Флавий вряд ли мог такое написать, ведь иудеи считали христиан не более чем последователями одной из многочисленных сект.Другие парировали: этот фрагмент содержится в арабской версии рукописи Флавия. А она, наряду с греческой, — самая древняя из сохранившихся. И уж точно, заверяют лингвисты, не содержит позднейших правок, что практиковалось в первые века христианства.Библеисты, в свою очередь, добавляют: текст Флавия вполне реалистичен — в нейтральной манере он излагает мнение самих христиан.Рассуждая логическиНо возникает закономерный вопрос: почему римские и иудейские историки вдруг заинтересовались этой "небольшой сектой"?Историки и богословы поясняют: пришествие Христа произошло в ту эпоху, когда весь цивилизованный мир был объединен супергосударством — Римской империей. Кроме того, Иисус шел проповедовать в среду иудеев, которые считают себя богоизбранным народом.Таким образом, у ученых в наши дни есть на руках свидетельства как римского, так и еврейского происхождения. И подлинность этих текстов не подвергается сомнению.Интереснее другое: то, в каком тоне античные авторы пишут о Христе и его последователях. С одной стороны, пренебрежительно — как представители правящей нации. С другой — не без изумления: для них странно, как безвестный проповедник оказал столь колоссальное влияние на людей.Логично заключить: если ученые мужи того времени обратили на это внимание, значит, возникновение христианства было экстраординарным событием.Кроме того, за прошедшие годы накопилось огромное количество серьезных научных исследований об артефактах земной жизни Иисуса. В их числе Туринская плащаница: повторная экспертиза показала, что льняное полотно было соткано в начале I века нашей эры. Специалисты также обнаружили в ткани частицы пыльцы растений, произраставших в Ближневосточном регионе приблизительно в то же время.Недавние раскопки в иерусалимском храме Гроба Господня показали: в первые столетия нашей эры на этом месте находилось римское святилище. Это согласуется с историческими данными о капище богини Венеры, выстроенном на Голгофе.Эти и многие другие археологические результаты — внушительное подспорье для тех, кто хочет поставить точку на одной из самых интересных страниц мировой истории.
https://ria.ru/20250417/prazdnik-2011383202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рим, пасха, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Рим, Пасха, Аналитика - Религия и мировоззрение
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Наступил главный христианский праздник — Пасха. В этом году его дата совпала у православных и католиков. Есть повод поставить точку в давнем научном споре: одни называют Воскресение Христово чудом, другие — выдумкой. Причем обе стороны ссылаются на авторитетные источники первых веков. Что же на самом деле произошло две тысячи лет назад — в материале РИА Новости.
Парадоксально, но первыми, кто усомнился в том, что Спаситель воскрес, были апостолы. Согласно Евангелию, после распятия Христа сначала увидели благочестивые жены, присутствовавшие при казни.
По иудейскому обычаю они пришли помазать его тело особым маслом — миром. Именно поэтому церковная традиция называет их женами-мироносицами. Но погребальная пещера была пуста. А затем им явился воскресший Христос. Женщины сразу побежали возвестить благую весть его ученикам.
Но те, по свидетельству евангелиста Марка, "не поверили". И в чуде убедились только после того, как Иисус явился им сам. При этом отсутствовал один из апостолов — Фома. Он потребовал в буквальном смысле ощутимых доказательств: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".
Помимо христианских авторов, о смерти и воскресении Иисуса сообщают некоторые античные авторы, а также иудейские историки. И большинство современных ученых считают их свидетельства достоверными.
Так, римский историк I столетия Тацит, описывая масштабный пожар в Риме
, устроенный Нероном, утверждает: император объявил виновными именно христиан.
"Нерон, — повествует Тацит, — <…> нашел виноватых и предал самым изощренным казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев".
О Христе сообщают и другие хронисты — Таллос, Светоний и Плиний Младший. Однако наиболее значимыми с этой точки зрения считаются труды современника Тацита — иудейского историка Иосифа Флавия.
"И когда Пилат по обвинению наших старейшин приговорил его к распятию, те, кто с самого начала возлюбили его, остались ему верны. На третий день он явился им снова живой. Ибо божественные пророки предвозвестили это и огромное множество других чудес относительно него. И племя христиан, название которых пошло от него, не исчезло по сей день", писал он в "Иудейских древностях".
Именно этот отрывок в XX веке вызвал ожесточенные споры среди ученых. Одни со скепсисом отмечали: Флавий вряд ли мог такое написать, ведь иудеи считали христиан не более чем последователями одной из многочисленных сект.
Другие парировали: этот фрагмент содержится в арабской версии рукописи Флавия. А она, наряду с греческой, — самая древняя из сохранившихся. И уж точно, заверяют лингвисты, не содержит позднейших правок, что практиковалось в первые века христианства.
Библеисты, в свою очередь, добавляют: текст Флавия вполне реалистичен — в нейтральной манере он излагает мнение самих христиан.
Но возникает закономерный вопрос: почему римские и иудейские историки вдруг заинтересовались этой "небольшой сектой"?
Историки и богословы поясняют: пришествие Христа произошло в ту эпоху, когда весь цивилизованный мир был объединен супергосударством — Римской империей. Кроме того, Иисус шел проповедовать в среду иудеев, которые считают себя богоизбранным народом.
Таким образом, у ученых в наши дни есть на руках свидетельства как римского, так и еврейского происхождения. И подлинность этих текстов не подвергается сомнению.
Интереснее другое: то, в каком тоне античные авторы пишут о Христе и его последователях. С одной стороны, пренебрежительно — как представители правящей нации. С другой — не без изумления: для них странно, как безвестный проповедник оказал столь колоссальное влияние на людей.
Логично заключить: если ученые мужи того времени обратили на это внимание, значит, возникновение христианства было экстраординарным событием.
Кроме того, за прошедшие годы накопилось огромное количество серьезных научных исследований об артефактах земной жизни Иисуса. В их числе Туринская плащаница: повторная экспертиза показала, что льняное полотно было соткано в начале I века нашей эры. Специалисты также обнаружили в ткани частицы пыльцы растений, произраставших в Ближневосточном регионе приблизительно в то же время.
Недавние раскопки в иерусалимском храме Гроба Господня показали: в первые столетия нашей эры на этом месте находилось римское святилище. Это согласуется с историческими данными о капище богини Венеры, выстроенном на Голгофе.
Эти и многие другие археологические результаты — внушительное подспорье для тех, кто хочет поставить точку на одной из самых интересных страниц мировой истории.