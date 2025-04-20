https://ria.ru/20250420/nauka-2012139213.html

"Есть несколько свидетельств". Что наука говорит о воскресении Христа

"Есть несколько свидетельств". Что наука говорит о воскресении Христа - РИА Новости, 20.04.2025

"Есть несколько свидетельств". Что наука говорит о воскресении Христа

Наступил главный христианский праздник — Пасха. В этом году его дата совпала у православных и католиков. Есть повод поставить точку в давнем научном споре: одни РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T08:00:00+03:00

2025-04-20T08:00:00+03:00

2025-04-20T08:02:00+03:00

религия

рим

пасха

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Наступил главный христианский праздник — Пасха. В этом году его дата совпала у православных и католиков. Есть повод поставить точку в давнем научном споре: одни называют Воскресение Христово чудом, другие — выдумкой. Причем обе стороны ссылаются на авторитетные источники первых веков. Что же на самом деле произошло две тысячи лет назад — в материале РИА Новости."Не увижу — не поверю"Парадоксально, но первыми, кто усомнился в том, что Спаситель воскрес, были апостолы. Согласно Евангелию, после распятия Христа сначала увидели благочестивые жены, присутствовавшие при казни.По иудейскому обычаю они пришли помазать его тело особым маслом — миром. Именно поэтому церковная традиция называет их женами-мироносицами. Но погребальная пещера была пуста. А затем им явился воскресший Христос. Женщины сразу побежали возвестить благую весть его ученикам.Но те, по свидетельству евангелиста Марка, "не поверили". И в чуде убедились только после того, как Иисус явился им сам. При этом отсутствовал один из апостолов — Фома. Он потребовал в буквальном смысле ощутимых доказательств: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".Помимо христианских авторов, о смерти и воскресении Иисуса сообщают некоторые античные авторы, а также иудейские историки. И большинство современных ученых считают их свидетельства достоверными."Не исчезли по сей день"Так, римский историк I столетия Тацит, описывая масштабный пожар в Риме, устроенный Нероном, утверждает: император объявил виновными именно христиан."Нерон, — повествует Тацит, — <…> нашел виноватых и предал самым изощренным казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев".О Христе сообщают и другие хронисты — Таллос, Светоний и Плиний Младший. Однако наиболее значимыми с этой точки зрения считаются труды современника Тацита — иудейского историка Иосифа Флавия."И когда Пилат по обвинению наших старейшин приговорил его к распятию, те, кто с самого начала возлюбили его, остались ему верны. На третий день он явился им снова живой. Ибо божественные пророки предвозвестили это и огромное множество других чудес относительно него. И племя христиан, название которых пошло от него, не исчезло по сей день", писал он в "Иудейских древностях".Именно этот отрывок в XX веке вызвал ожесточенные споры среди ученых. Одни со скепсисом отмечали: Флавий вряд ли мог такое написать, ведь иудеи считали христиан не более чем последователями одной из многочисленных сект.Другие парировали: этот фрагмент содержится в арабской версии рукописи Флавия. А она, наряду с греческой, — самая древняя из сохранившихся. И уж точно, заверяют лингвисты, не содержит позднейших правок, что практиковалось в первые века христианства.Библеисты, в свою очередь, добавляют: текст Флавия вполне реалистичен — в нейтральной манере он излагает мнение самих христиан.Рассуждая логическиНо возникает закономерный вопрос: почему римские и иудейские историки вдруг заинтересовались этой "небольшой сектой"?Историки и богословы поясняют: пришествие Христа произошло в ту эпоху, когда весь цивилизованный мир был объединен супергосударством — Римской империей. Кроме того, Иисус шел проповедовать в среду иудеев, которые считают себя богоизбранным народом.Таким образом, у ученых в наши дни есть на руках свидетельства как римского, так и еврейского происхождения. И подлинность этих текстов не подвергается сомнению.Интереснее другое: то, в каком тоне античные авторы пишут о Христе и его последователях. С одной стороны, пренебрежительно — как представители правящей нации. С другой — не без изумления: для них странно, как безвестный проповедник оказал столь колоссальное влияние на людей.Логично заключить: если ученые мужи того времени обратили на это внимание, значит, возникновение христианства было экстраординарным событием.Кроме того, за прошедшие годы накопилось огромное количество серьезных научных исследований об артефактах земной жизни Иисуса. В их числе Туринская плащаница: повторная экспертиза показала, что льняное полотно было соткано в начале I века нашей эры. Специалисты также обнаружили в ткани частицы пыльцы растений, произраставших в Ближневосточном регионе приблизительно в то же время.Недавние раскопки в иерусалимском храме Гроба Господня показали: в первые столетия нашей эры на этом месте находилось римское святилище. Это согласуется с историческими данными о капище богини Венеры, выстроенном на Голгофе.Эти и многие другие археологические результаты — внушительное подспорье для тех, кто хочет поставить точку на одной из самых интересных страниц мировой истории.

https://ria.ru/20250417/prazdnik-2011383202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рим, пасха, аналитика - религия и мировоззрение