Рейтинг@Mail.ru
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/moskva-2012376198.html
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 20.04.2025
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений
Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, побив рекорд 1995 года, сообщил ведущий... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:50:00+03:00
2025-04-20T12:50:00+03:00
общество
москва
можайск
коломна
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:102:2980:1778_1920x0_80_0_0_47335d9e5c38af80c30222dbffcc0ac7.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, побив рекорд 1995 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что также в полдень обновили сегодняшний рекордный максимум Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань.
https://ria.ru/20250418/pogoda-2011959230.html
москва
можайск
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e60d5c7edbb6f7972e6c2179dff4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, можайск, коломна, михаил леус
Общество, Москва, Можайск, Коломна, Михаил Леус
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений

Леус: воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, побив рекорд 1995 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что также в полдень обновили сегодняшний рекордный максимум Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань.
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю мая
18 апреля, 07:48
 
ОбществоМоскваМожайскКоломнаМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала