https://ria.ru/20250420/moskva-2012376198.html
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 20.04.2025
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений
Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, побив рекорд 1995 года, сообщил ведущий... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T12:50:00+03:00
2025-04-20T12:50:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, побив рекорд 1995 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что также в полдень обновили сегодняшний рекордный максимум Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань.
https://ria.ru/20250418/pogoda-2011959230.html
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общество, москва, можайск, коломна, михаил леус
Общество, Москва, Можайск, Коломна, Михаил Леус
Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений
Леус: воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений