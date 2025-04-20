https://ria.ru/20250420/moskva-2012376198.html

Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений

Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 20.04.2025

Воскресенье в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений

Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, побив рекорд 1995 года, сообщил ведущий... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T12:50:00+03:00

2025-04-20T12:50:00+03:00

2025-04-20T12:50:00+03:00

общество

москва

можайск

коломна

михаил леус

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за все историю наблюдений, воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, побив рекорд 1995 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к полудню воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что также в полдень обновили сегодняшний рекордный максимум Можайск, Коломна, Калуга, Тула и Рязань.

https://ria.ru/20250418/pogoda-2011959230.html

москва

можайск

коломна

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общество, москва, можайск, коломна, михаил леус