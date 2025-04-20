https://ria.ru/20250420/moskva-2012353351.html

В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди

В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди - РИА Новости, 20.04.2025

В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди

Погода начнет постепенно портиться в Москве со вторника, возможны грозовые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T08:58:00+03:00

2025-04-20T08:58:00+03:00

2025-04-20T08:58:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985040302_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_9c2287bd19a0899e065bb4ff7b9adadb.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погода начнет постепенно портиться в Москве со вторника, возможны грозовые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник (в Москве - ред.) ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 10 - плюс 13, днем плюс 23 - плюс 26 градусов. Под ударом еще один рекорд 30-летней давности - плюс 23,9 градуса. Со вторника погода начнет постепенно портиться, прошумят грозовые дожди, температура станет медленно понижаться", - рассказал синоптик. Тишковец отметил, что во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до плюс 12 - плюс 17 градусов. К следующим выходным будет дождливо, в середине дня всего плюс семь - плюс 12, по ночам с понижением до плюс одного - плюс шести градусов, а на севере Подмосковья - местами до нуля с вероятностью примешивания к дождям и мокрого снега. "Финал апреля прогнозируется ниже нормы климата на несколько градусов. Первомай будет прохладным", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html

https://ria.ru/20250418/rossija-2011959732.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец