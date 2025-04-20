https://ria.ru/20250420/moskva-2012353351.html
В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди
В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди - РИА Новости, 20.04.2025
В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди
Погода начнет постепенно портиться в Москве со вторника, возможны грозовые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T08:58:00+03:00
2025-04-20T08:58:00+03:00
2025-04-20T08:58:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Погода начнет постепенно портиться в Москве со вторника, возможны грозовые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник (в Москве - ред.) ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 10 - плюс 13, днем плюс 23 - плюс 26 градусов. Под ударом еще один рекорд 30-летней давности - плюс 23,9 градуса. Со вторника погода начнет постепенно портиться, прошумят грозовые дожди, температура станет медленно понижаться", - рассказал синоптик. Тишковец отметил, что во второй половине предстоящей недели днем посвежеет до плюс 12 - плюс 17 градусов. К следующим выходным будет дождливо, в середине дня всего плюс семь - плюс 12, по ночам с понижением до плюс одного - плюс шести градусов, а на севере Подмосковья - местами до нуля с вероятностью примешивания к дождям и мокрого снега. "Финал апреля прогнозируется ниже нормы климата на несколько градусов. Первомай будет прохладным", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20250419/pogoda-2012253478.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
В Москве со вторника ожидаются грозовые дожди
Синоптик Тишковец: в Москве со вторника ожидаются грозовые дожди