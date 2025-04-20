https://ria.ru/20250420/moskva-2012346020.html

"Разница очевидна": американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком

"Разница очевидна": американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком - РИА Новости, 20.04.2025

"Разница очевидна": американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком

Нью-Йорк выглядит ужасно и во всем проигрывает в сравнении с Москвой, заявил блогер, американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл на YouTube-канале Wild... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T06:23:00+03:00

2025-04-20T06:23:00+03:00

2025-04-20T06:23:00+03:00

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нью-Йорк выглядит ужасно и во всем проигрывает в сравнении с Москвой, заявил блогер, американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл на YouTube-канале Wild Siberia."Если сравнивать состояние улиц, то сразу видно, что за улицами Нью-Йорка не следят, все выглядит грязно <…> в Москве, для сравнения, улицы намного чище, мусора вообще нет, разница очевидна. Почему так? Почему Нью-Йорк выглядит запущенным?" — сказал он.Блогер также посетовал, что на улицах американского города творится настоящий хаос: по его словам, по улицам ходят десятки бездомных и наркоманов, но до этого никому нет дела."Я делаю это не для того, чтобы унизить свою страну, но чтобы показать, что город может быть совершенно другим. Я сравниваю два самых богатых города, но один из них утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами <…> Разница видна невооруженным глазом", — заключил Касл.Ранее к подобным выводам пришел американский журналист Джексон Хинкл во время визита в Москву. Он отметил, что Москва легко выигрывает в любом сравнении с Лондоном, Майами, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.

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