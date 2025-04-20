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"Разница очевидна": американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком - РИА Новости, 20.04.2025
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06:23 20.04.2025
https://ria.ru/20250420/moskva-2012346020.html
"Разница очевидна": американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком
"Разница очевидна": американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком - РИА Новости, 20.04.2025
"Разница очевидна": американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком
Нью-Йорк выглядит ужасно и во всем проигрывает в сравнении с Москвой, заявил блогер, американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл на YouTube-канале Wild... РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-20T06:23:00+03:00
2025-04-20T06:23:00+03:00
в мире
москва
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нью-Йорк выглядит ужасно и во всем проигрывает в сравнении с Москвой, заявил блогер, американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл на YouTube-канале Wild Siberia."Если сравнивать состояние улиц, то сразу видно, что за улицами Нью-Йорка не следят, все выглядит грязно &lt;…&gt; в Москве, для сравнения, улицы намного чище, мусора вообще нет, разница очевидна. Почему так? Почему Нью-Йорк выглядит запущенным?" — сказал он.Блогер также посетовал, что на улицах американского города творится настоящий хаос: по его словам, по улицам ходят десятки бездомных и наркоманов, но до этого никому нет дела."Я делаю это не для того, чтобы унизить свою страну, но чтобы показать, что город может быть совершенно другим. Я сравниваю два самых богатых города, но один из них утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами &lt;…&gt; Разница видна невооруженным глазом", — заключил Касл.Ранее к подобным выводам пришел американский журналист Джексон Хинкл во время визита в Москву. Он отметил, что Москва легко выигрывает в любом сравнении с Лондоном, Майами, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.
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в мире, москва, нью-йорк (город), джексон хинкл
В мире, Москва, Нью-Йорк (город), Джексон Хинкл
"Разница очевидна": американский военный сравнил Москву с Нью-Йорком

Американский ветеран Касл заявил об очевидной разнице между Москвой и Нью-Йорком

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кремль и деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нью-Йорк выглядит ужасно и во всем проигрывает в сравнении с Москвой, заявил блогер, американский ветеран войны в Афганистане Дэн Касл на YouTube-канале Wild Siberia.
"Если сравнивать состояние улиц, то сразу видно, что за улицами Нью-Йорка не следят, все выглядит грязно <…> в Москве, для сравнения, улицы намного чище, мусора вообще нет, разница очевидна. Почему так? Почему Нью-Йорк выглядит запущенным?" — сказал он.
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Блогер также посетовал, что на улицах американского города творится настоящий хаос: по его словам, по улицам ходят десятки бездомных и наркоманов, но до этого никому нет дела.
"Я делаю это не для того, чтобы унизить свою страну, но чтобы показать, что город может быть совершенно другим. Я сравниваю два самых богатых города, но один из них утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами <…> Разница видна невооруженным глазом", — заключил Касл.
Ранее к подобным выводам пришел американский журналист Джексон Хинкл во время визита в Москву. Он отметил, что Москва легко выигрывает в любом сравнении с Лондоном, Майами, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.
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