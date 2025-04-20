https://ria.ru/20250420/moskva-2012336132.html

Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Москве завершат в 2026 году

Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Москве завершат в 2026 году - РИА Новости, 20.04.2025

Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Москве завершат в 2026 году

В районе Северный на северо-востоке Москвы строят храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех, работы планируют завершить к 2026 году, рассказал министр... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T10:10:00+03:00

2025-04-20T10:10:00+03:00

2025-04-20T12:33:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В районе Северный на северо-востоке Москвы строят храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех, работы планируют завершить к 2026 году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Участок, где идет строительство, находится на территории старинной усадьбы Архангельское-Тюриково на Дмитровском шоссе.Сейчас идут работы на крыше объекта, там устанавливают купол. Когда возведение храма завершится, его освятят и в 2026 году откроют для посетителей, сообщил Овчинский."Храм вместимостью 500 человек имеет два уровня: внизу расположены три придела с алтарями, солея, молельный зал, крестильня в баптистерии, а притвор и хоры на втором ярусе. Цокольный этаж включает приходские, служебные и технические помещения", - приводит слова министра пресс-служба столичного департамента градостроительного комплекса.Храм был спроектирован в неорусском стиле храмового зодчества начала XX века. У него есть пять плав, одна из которых центральная, а остальные четыре расположены вокруг него. К ней примыкает баптистерий с высокой звонницей. Вокруг церкви есть пространство для крестного хода.

https://realty.ria.ru/20250414/resin-2011098900.html

москва

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы