https://ria.ru/20250420/moshennichestvo-2012378048.html

В Тверской области завели дело о мошенничестве при строительстве

В Тверской области завели дело о мошенничестве при строительстве - РИА Новости, 20.04.2025

В Тверской области завели дело о мошенничестве при строительстве

Дело о мошенничестве с вывозом грунта при строительстве складского комплекса маркетплейса расследуется в Тверской области, ущерб заказчику оценили более чем в... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T13:17:00+03:00

2025-04-20T13:17:00+03:00

2025-04-20T13:17:00+03:00

происшествия

россия

калининский район

тверь

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РЯЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Дело о мошенничестве с вывозом грунта при строительстве складского комплекса маркетплейса расследуется в Тверской области, ущерб заказчику оценили более чем в 14 миллионов рублей, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. "Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве складского комплекса популярного маркетплейса", - сообщили в УМВД без указания названия маркетплейса. По предварительным данным, застройщик комплекса заключил договор с фирмой-подрядчиком о работах на объекте в поселке Эммаусс Калининского района. В перечень входила выемка грунта и перевозка по территории стройплощадки. Стороны согласовали стоимость работ, результаты были приняты и оплачены заказчиком. "В ходе реализации материалов оперативной разработки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери установлено, что разработка грунта для стройплощадки складского комплекса происходила с заведомо завышенным объемом. Тем самым заказчику был причинен материальный ущерб в размере более 14 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - подчеркивает полиция. Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправным действиям.

https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html

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происшествия, россия, калининский район, тверь